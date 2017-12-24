Мединский отказался дать оценку балету "Нуреев"

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался дать свою оценку балету "Нуреев", премьера которого состоялась в Большом театре в начале декабря.

Премьера балета "Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова о выдающемся советском танцовщике Рудольфе Нурееве прошла в Большом театре 9 декабря. Накануне премьеры гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил о том, что следователи не позволили Серебренникову, находящемуся под домашним арестом, присутствовать на репетициях балета и не отпустили его на премьеру.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, который присутствовал на генеральном прогоне постановки, в эфире передачи "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" отказался дать оценку нашумевшему спектаклю.

"Вот когда я перестану быть министром культуры, я буду вам откровенно давать оценки произведениям искусства, что такое хорошо, что такое плохо", — сказал Мединский.

При этом министр подчеркнул, что тот факт, что на поклон авторы постановки "Нуреев" вышли в майках с надписями "Свободу режиссеру", никак не повлияет на судьбу спектакля.

"Даже на дальнейшую судьбу этих людей это никак не повлияет. Люди творческие, свободные. Хочу – такую майку надел, хочу – сякую. У нас же не Америка, у нас за это, так сказать, от профессии не отлучают… Мы – свободная страна", — подчеркнул Мединский.