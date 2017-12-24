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Культура

Мединский отказался дать оценку балету "Нуреев"

18:2324.12.2017
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© AFP 2017 / Mladen AntonovАфиша балета Нуреев. Архивное фотоАфиша балета Нуреев. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался дать свою оценку балету "Нуреев", премьера которого состоялась в Большом театре в начале декабря.

Звукозаписывающая студия. Архивное фото
© AP Photo / Mark Humphrey
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Премьера балета "Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова о выдающемся советском танцовщике Рудольфе Нурееве прошла в Большом театре 9 декабря. Накануне премьеры гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил о том, что следователи не позволили Серебренникову, находящемуся под домашним арестом, присутствовать на репетициях балета и не отпустили его на премьеру.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, который присутствовал на генеральном прогоне постановки, в эфире передачи "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" отказался дать оценку нашумевшему спектаклю.

"Вот когда я перестану быть министром культуры, я буду вам откровенно давать оценки произведениям искусства, что такое хорошо, что такое плохо", — сказал Мединский.

При этом министр подчеркнул, что тот факт, что на поклон авторы постановки "Нуреев" вышли в майках с надписями "Свободу режиссеру", никак не повлияет на судьбу спектакля.

"Даже на дальнейшую судьбу этих людей это никак не повлияет. Люди творческие, свободные. Хочу – такую майку надел, хочу – сякую. У нас же не Америка, у нас за это, так сказать, от профессии не отлучают… Мы – свободная страна", — подчеркнул Мединский.

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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ярослав Юмагулов
А зря не даёт оценку. Вся наша шоу богемка с кучкой политиканов в восторге от этого акта "искусства", где голым задом к зрителям отплясывает "танцор" и не хватает лишь всеобщей оргии. Я могу понять биографическое кино с такими моментами, но это ведь Большой театр, можно ведь было сделать без всей этой грязи с тряской причиндалами. Некоторые могут сказать, типа не хочешь не смотри, но не всё так просто. Подобные спектакли это показатель уровня нашего современного искусства, это печально.
19:09
24.12.2017
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Владимир Ф. Быченков
Страна-то, конечно, свободная, но вот бюджетное финансирование за это хулиганство не мешало бы урезать. Не так ли, товарищ Мединский?
19:14
24.12.2017
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