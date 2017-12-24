Мединский отказался дать оценку балету "Нуреев"

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался дать свою оценку балету "Нуреев", премьера которого состоялась в Большом театре в начале декабря.
Министр культуры РФ Владимир Мединский, который присутствовал на генеральном прогоне постановки, в эфире передачи "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" отказался дать оценку нашумевшему спектаклю.
"Вот когда я перестану быть министром культуры, я буду вам откровенно давать оценки произведениям искусства, что такое хорошо, что такое плохо", — сказал Мединский.
При этом министр подчеркнул, что тот факт, что на поклон авторы постановки "Нуреев" вышли в майках с надписями "Свободу режиссеру", никак не повлияет на судьбу спектакля.
"Даже на дальнейшую судьбу этих людей это никак не повлияет. Люди творческие, свободные. Хочу – такую майку надел, хочу – сякую. У нас же не Америка, у нас за это, так сказать, от профессии не отлучают… Мы – свободная страна", — подчеркнул Мединский.