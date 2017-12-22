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Культура

"Андрей — тот, кем я мечтал стать": победители о фотоконкурсе имени Стенина

Сюжет:
Фотоконкурс имени Андрея Стенина (3)
08:0022.12.2017
(обновлено: 17:56 23.12.2017)
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© Фото : Дамир БулатовПерейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей СтенинСпециальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© Фото : Дамир Булатов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. Чуть больше трех лет назад, в августе 2014-го, при исполнении редакционного задания в Донбассе трагически погиб специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Сегодня ему исполнилось бы 37 лет. Андрей работал в РИА Новости с 2009 года и был известен своими репортажами из зон военных конфликтов. Его снимки из Сирии, сектора Газа, Египта, Ливии, Турции и, конечно, юго-востока Украины остаются гордостью фотослужбы МИА "Россия сегодня".

Военные корреспонденты после обстрела в Сирии, фотография из личного архива Романа Косарева
© Фото : из личного архива Романа Косарева
Не стреляйте! Я — журналист

В декабре 2014 года агентство учредило Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина под эгидой российской Комиссии по делам ЮНЕСКО. В нем участвуют молодые фоторепортеры со всего мира в возрасте от 18 до 34 лет. Снимки лауреатов выставлялись в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме и других городах мира.

Корреспондент РИА Новости пообщалась с победителями конкурса разных лет и узнала, как участие в нем повлияло на их профессиональную жизнь.

Елена Аносова (Россия)

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФотограф Елена Аносова, награжденная дипломом с особой отметкой жюри в номинации "Моя страна. Серии" Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фотограф Елена Аносова, награжденная дипломом с особой отметкой жюри в номинации "Моя страна. Серии" Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Посетитель на открытии фотовыставки победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина
Обладательница Гран-при конкурса 2015 года Елена Аносова занимается фотографией около трех лет. Художница, экономист и выпускница школы имени Родченко, она интересуется темами изоляции и идентичности небольших сообществ, в частности — коллективной памятью на территории Сибири и Дальнего Востока.

"Я независимый исследователь. Работаю с тем, что на меня повлияло, травмировало или оставило значительные следы. В основном это достаточно личные исследования", — говорит фотограф.

О конкурсе имени Стенина Елена узнала от друзей, изучила состав жюри и решила выдвинуть свои работы серии "Отделение" про женские колонии в Сибири в номинации репортажной фотографии.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковФотограф Елена Аносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Фотограф Елена Аносова

"Я была удивлена тем, что попала в финал, и тем более не ожидала стать победителем. На тот момент это было мое первое исследование такого масштаба, прошло более четырех месяцев после съемок, я как раз закончила отбор, начала работать над книгой. "Отделение" — исследование о деформации, над которым я работала более года и снимала 2,5 месяца на территории нескольких женских колоний в Сибири", — говорит фотограф.

Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© Андрей Стенин / МИА "Россия сегодня"
Работы Андрея Стенина, представленные на выставке "Долг журналиста"

Участие в конкурсе дало ей возможность не только продолжить работу над проектами о Крайнем Севере.

"Победа позволила мне стать одним из участников большого фестиваля FOTOİSTANBUL, куратором которого был Джейсон Эшкенази (американский фотограф. — Прим. ред.), он отметил мои работы, когда был в жюри конкурса имени Стенина. Призовые помогли провести амортизацию оборудования и начать новое исследование на Крайнем Севере", — рассказывает фотограф.

В этом году Елена стала лауреатом самого известного в мире конкурса фотожурналистики — World Press Photo.

Антон Уницын (Россия)

© Фото из личного архива Антона УницынаФотограф Антон Уницын
© Фото из личного архива Антона Уницына
Фотограф Антон Уницын

Призер конкурса имени Стенина 2016 года Антон Уницын начал заниматься фотографией случайно. Выпускник физфака Новосибирского государственного университета никогда не мечтал о подобной профессии, но именно учеба помогла ему понять, каково на самом деле его призвание.

"Изначально фотоаппарат у меня появился с очень утилитарной целью — я переснимал пропущенные лекции. На физфаке НГУ нагрузка была такая, что иногда приходилось пропускать одну пару ради подготовки к другой. Постепенно в кадр стал попадать окружающий мир, так я стал фотолюбителем. Какое-то время я сочетал увлечение с основной профессией, но вскоре понял, что именно фотография мне интереснее всего. Произошло это уже на втором курсе аспирантуры, когда, по сути, я был без пяти минут кандидат наук", — вспоминает Уницын.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПобедители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Победители и призеры Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве

Антон уверен, что фотография — не просто картинка, а эффективный "инструмент для решения проблем в реальной жизни".

"Больше всего меня интересует документальная съемка. На этой почве я как волонтер часто сотрудничаю с благотворительными фондами. Хочется верить, что твои снимки способны что-то изменить. Приятно, когда получается увидеть реальные результаты приложенных усилий", — отмечает фотограф.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, мать фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина Вера Николаевна Стенина и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на открытии выставки победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, мать фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина Вера Николаевна Стенина и директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль на открытии выставки победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве

Принять участие в конкурсе он, как и Елена, решил, узнав, кто вошел в жюри. "Поучиться у звезд мировой фотографии — уже награда сама по себе", — считает Уницын.

"Чем интереснее жюри, чем масштабнее конкурс и тем больше он может тебе дать. Конкурсы — это своего рода передний край фотографии, с их помощью можно быть в курсе того, что происходит в этой профессии", — говорит фотограф.

По словам участника, конкурс подарил ему не только знакомства с новыми именами, но и бесценный опыт. Сейчас Антон работает над несколькими проектами и выставляется в России и за рубежом совместно с другими авторами. В этом году Уницын вошел в число победителей престижного международного конкурса Hamdan International Photography Award (HIPA) в номинации "Вызов".

Матич Зорман (Словения)

Удостоенный особой отметки жюри в номинации "Главные новости. Серия фотографий" Матич Зорман называет себя самоучкой, хотя окончил курс в Академии мультимедиа в Любляне. Словенский фотограф сетует, что ему не хватает теоретических знаний, но настоящую школу ремесла он прошел "в поле", снимая для ежедневных газет и журналов и наблюдая за коллегами. Среди своих кумиров он называет выдающегося российского фотографа Юрия Козырева и режиссера Андрея Тарковского, в чьих фильмах Матич почерпнул знания об основах композиции кадра.

"Фотожурналист должен уметь адаптироваться к любой ситуации. Ему необходимо использовать свой опыт и навыки в визуальном искусстве, чтобы задокументировать ключевой момент. Нужно снимать, будто это твой последний кадр. Для нас важны люди, с которыми мы работаем, — незнакомцы, встречающиеся на нашем пути. Нельзя забывать, что нередко наш успех зависит от их доброты. Я считаю, что миссия фотографа сегодня — объединять людей", — говорит Зорман.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКоллега возлагает цветы к мемориальной доске в честь фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Коллега возлагает цветы к мемориальной доске в честь фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина

По словам молодого фотографа, на участие в конкурсе его вдохновила история самого Андрея Стенина.

"Он — именно тот, кем я хотел быть, когда подростком мечтал и представлял себе романтический образ храброго, героического военного фотографа, чья работа действительно может изменить мир к лучшему, и я убежден, что Андрей верил в это", — говорит Зорман.

Работы Матича дважды были отмечены жюри конкурса имени Андрея Стенина — в 2015-м и 2016 году. Первая фотосерия посвящена конфликту в секторе Газа, вторая — миграции беженцев через Балканы. Для фотографа важно, чтобы эти работы увидели не только профессионалы, но и широкая аудитория.

"Призы и хвалебные отзывы, которые я получил на конкурсе имени Андрея Стенина, воодушевляют меня и в нынешней работе. Благодаря конкурсу много людей увидели мои серии снимков. Теперь они уже не смогут сказать: "Я не знал, что это происходит", — уверен Зорман.

​В 2016 году он также стал лауреатом конкурса World Press Photo, а в 2017-м получил престижную награду Lens Culture Exposure Award.

"Передо мной открылось множество дверей в мире фотожурналистики, которые иначе остались бы закрытыми. В январе у меня будет выставка в Берлине с другими коллегами, но больше всего по-прежнему меня волнуют гуманитарные и социальные проблемы по всему миру", — делится Матич Зорман.

Алессандро Рота (Италия)

© Фото из личного архива Алессандро РотаФотограф Алессандро Рота
© Фото из личного архива Алессандро Рота
Фотограф Алессандро Рота

Обладатель особой отметки жюри 2016 года за серию снимков о гражданской войне в Южном Судане итальянец Алессандро Рота мечтает приехать в Россию. В этом году он снова участвовал в конкурсе имени Андрея Стенина с фотоработами из Ирака. Этот проект занял два года, и Рота доволен результатом.

"Думаю, жюри оценило мой фоторепортаж, потому что он посвящен войне против сильнейшей террористической организации нашего времени. Для меня этот приз — огромная честь, благодаря конкурсу мои работы увидели люди в разных странах. Вырос мой авторитет как фотожурналиста — ко мне теперь стали обращаться новостные издания", — делится Алессандро Рота.

© Фото из личного архива Алессандро РотаСпальное место в Ираке
© Фото из личного архива Алессандро Рота
Спальное место в Ираке

По словам фотографа, работа над иракской серией сильно измотала его, поэтому сейчас он занимается подводными съемками в Средиземном море. Тем не менее он планирует вернуться к документальной фотожурналистике.

"Я люблю документальное фото, оно лучше всего из визуальных искусств отражает реальность. Я верю, что фотограф — беспристрастный наблюдатель, который фиксирует исторические факты, чтобы донести их до широкой аудитории. Я узнал о конкурсе имени Андрея Стенина из фотожурнала. Это самое важное профессиональное событие в России, к тому же это дань памяти фоторепортера, который погиб, делая свою работу", — говорит Рота.

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