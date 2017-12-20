Мединский поздравил дирижера Федосеева с юбилеем

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский поздравил с юбилеем художественного руководителя Большого симфонического оркестра им. Чайковского (БСО) Владимира Федосеева и поблагодарил его за формирование российского культурного пространства.
Министр пожелал Федосееву вдохновения и всего самого доброго.
Также в начале вечера выступил митрополит Илларион, который зачитал приветствие от патриарха Кирилла, где сказано, что Федосеев удостоен Ордена благоверного князя Даниила Московского первой степени. Он сообщил, что патриарх лично вручит Федосееву этот орден.