Мединский поздравил дирижера Федосеева с юбилеем

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский поздравил с юбилеем художественного руководителя Большого симфонического оркестра им. Чайковского (БСО) Владимира Федосеева и поблагодарил его за формирование российского культурного пространства.

"В этом году Владимир Иванович лично дал 66 концертов, этот — 67-й. Можно ли себе представить более активно выступающего руководителя, дирижера, мастера. Это просто потрясающе. Я хотел бы поблагодарить вас за ваше удивительное личное формирование нашего культурного пространства, за вашу музыкальную жизнь, и особенно за проект "Открытая репетиция для детей", — сказал Мединский на торжественном вечере, посвященном 85-летию Федосеева, который проходит сейчас в колонном зале Дома Союзов.

Министр пожелал Федосееву вдохновения и всего самого доброго.

Также в начале вечера выступил митрополит Илларион, который зачитал приветствие от патриарха Кирилла, где сказано, что Федосеев удостоен Ордена благоверного князя Даниила Московского первой степени. Он сообщил, что патриарх лично вручит Федосееву этот орден.