Названы претенденты на главную номинацию премии "Оскар"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала лонг-лист фильмов, которые поборются за главную номинацию премии "Оскар".

Отмечается, что в списке кандидатов на звание "Лучший фильм года" представлен 341 фильм, из которых впоследствии будет составлен шорт-лист. В соответствии с правилами академии, каждая из лент должна иметь продолжительность не менее 40 минут и демонстрироваться в прокате любого коммерческого кинотеатра Лос-Анджелеса не менее семи дней.

Так, среди претендентов оказались американские фильмы "Чудо-женщина", "Бегущий по лезвию 2049" и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Прочь", а также британские "Дюнкерк" и "Кингсман: Золотое кольцо".

В итоговую номинацию, результаты которой будут объявлены 23 января 2018 года, могут попасть от пяти до десяти картин. Сама же 90-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.