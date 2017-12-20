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Культура

Сохранение наследия и пропаганда чтения: что обсудят на совете по культуре

17:2520.12.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРепетиция симфонического оркестра. Архивное фотоРепетиция симфонического оркестра. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Члены совета по культуре и искусству на заседании в четверг хотели бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сохранение культурного наследия и участие волонтеров в восстановлении культурных памятников, вопросы взаимодействия литературы и государства, коснуться проблем театральной и художественной сфере, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Заседание президентского совета по культуре под председательством Владимира Путина состоится в четверг в Кремле. Традиционно в нем примут участие известные деятели культуры и искусства, которые адресуют главе государства актуальные вопросы по состоянию сферы на сегодняшний день.

Сохранение исторических городов 

Большой театр. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель центрального совета общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" Галина Маланичева рассказала РИА Новости, что хотела бы обратить внимание на ситуацию с историческими городами России, которые, по ее мнению, должны обладать всем комплексом охранной документации.

"Самое главное, чтобы все это было внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Сейчас идет финансирование по программе Минстроя, что очень хорошо, но если эти субсидии попадают в исторический город, когда там нет никакой документации на сохранение культурного наследия, то застройщик волен делать что хочет в историческом городе… Это недопустимая ситуация, нужно ускорить утверждение всей проектной документации и выделить на это региональные бюджеты. В этом я вижу реализацию государственной культурной политики по сохранению исторической среды объектов культурного наследия", — подчеркнула она.

Маланичева добавила, что некоторые объекты культурного наследия остаются бесхозными, поскольку требуют серьезных вложений. Восстанавливать такие объекты помогают участники волонтерских движений, которым требуется поддержка государства. "Мне бы хотелось поднять вопрос о волонтерах и волонтерском движении по охране культурного наследия. Я собираюсь передать президенту письмо от Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры о том, как мы видим участие волонтеров в охране памятников. Информационная поддержка, прочая поддержка от государства нужна. Волонтеры могут более эффективно работать на объектах культурного наследия", — добавила собеседница агентства.

Вопросы литературы и творчества 

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фото
© Мосфильм (1975)
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Писатель и ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов подчеркнул, что на заседании Совета планирует коснуться вопросов, которые наиболее актуальны в литературной среде.

"С моей точки зрения есть вопросы, в которых взаимодействие государства и литературы необходимо. Это не связано с вопросами писательского творчества, поскольку авторы у нас пишут что хотят, и им, слава богу, никто не мешает. Но вопросы пропаганды чтения, литературного образования, распространения книг, вопросы, связанные с деятельностью книжных магазинов, положением толстых журналов — об этом есть смысл поговорить", — пояснил он.

В прошлом году в рамках заседания президент Фонда Достоевского Игорь Волгин предложил внести профессию "писатель" в Трудовой кодекс РФ: по его словам, отсутствие официально закрепленного статуса лишает литераторов тех привилегий, которыми обладают представители других творческих профессий. Алексей Варламов уверен, что эту тему необходимо обсудить вновь.

Актриса Ольга Науменко в фильме Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или с легким паром!
© Фото : Мосфильм (1975)
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Председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук выразил мнение, что в ходе заседания должны высказаться представители разных культурных направлений, чтобы наиболее полно представить президенту состояние дел. "Например, я возглавляю Союз художников России, и у нас остро стоит вопрос о творческих мастерских", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на федеральном уровне нет решения об использовании мастерских художниками по всей стране. "И каждый раз художники обращаются в местные муниципалитеты для решения вопросов, связанных со своей творческой работой. Мы думаем, что это может быть включено в "Закон о культуре", или это может быть отдельное постановление", — пояснил Ковальчук.

О чем говорили год назад 

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В прошлом году Путин провел совместное заседание президентских советов по культуре и искусству и по русскому языку в Санкт-Петербурге. Глава государства подчеркнул, что такой формат заседания был выбран неслучайно, поскольку речь шла об укреплении единого культурного пространства страны, классической литературе и русском языке, которые всегда способствовали сохранению культурного кода народов РФ и его передаче новым поколениям.

Участники успели коснуться максимально широкого круга вопросов: обсудили свободу творчества и внутренней ответственности художника, поговорили о сохранении культурного наследия и поддержке кинематографа, а также рассказали главе государства, какие проблемы особенно их беспокоят. Взять слово успели худрук "Театра Наций" Евгений Миронов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Александр Сокуров, ректор петербургской Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, литературовед Игорь Волгин и другие.

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