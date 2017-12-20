Московская консерватория объявила старт продаж абонементов на новый сезон

МОСКВА, 20, дек — РИА Новости. Московская государственная консерватория имени Чайковского (МГК) в понедельник объявила о начале продаж абонементов на новый сезон 2018-2019 годов.

Пока в продажу вошла только часть — это 30 абонементов для детей и родителей, как подарок к Новому году и Рождеству, пояснили в пресс-службе МГК.

В числе абонементов, которые консерватория предлагает на новый сезон, — "Музыкальное путешествие во времени" (абонемент № 4) — к Баху, Моцарту, Шопену и Чайковскому. Это путешествие приглашает совершить дирижер Вячеслав Валеев вместе с оркестрами Московской консерватории. Эти концерты пройдут в Большом зале МГК.

В Малом зале в рамках серии концертов "Орган сквозь призму времени" (абонемент № 55) профессор, известный органист Алексей Паршин познакомит слушателей с традициями бытования органной музыки в Европе эпохи барокко и романтизма. Вместе с ним на сцену выйдут его воспитанники разных лет, а также солисты-вокалисты и инструменталисты.

Ансамбль современной академической музыки Maxtum Compositum и Денис Писаревский продолжат интерактивный образовательный проект "Что таится в музыке" (абонемент № 56) и расскажут, с чего начинается музыка, как появились музыкальные инструменты, как стать композитором и многое другое.

В Рахманиновском зале юных слушателей ждут встречи с музыкальными сказками (абонемент № 57). Полюбившиеся истории про Снежную королеву, Алису в стране чудес, Кота в сапогах и Щелкунчика разыграют музыканты ансамбля Musica Tempora, артисты под руководством хореографа Натальи Кайдановской, а помогут им чтецы и ведущие Максим Якимов и Виктория Захарова.

Камерный оркестр Entre Nous пригласит в странствие по Норвегии, Франции, Венгрии, Австрии с возвращением в Россию: будет звучать музыка Равеля, Грига, Дебюсси, Бартока, Кодаи и композиторов "Могучей кучки".

В концертном зале имени Мясковского Нино Баркалая и Иван Соколов готовы встретиться с любознательными слушателями в рамках абонемента № 59 "И образ мира, в звуке явленный" и порассуждать о "Вариации на заданную тему", о "Звучащем космосе сонаты", а в финале абонемента сыграть концерт, составленный по заявкам слушателей.

"Путешествие в страну Органию" (абонемент № 60) познакомит с королем инструментов, с его устройством и репертуаром, с рождественскими традициями.

В новом сезоне в абонементе Камерного оркестра "Московия" под управлением народного артиста СССР Эдуарда Грача две программы — "Сувенир к Рождеству" и "Шедевры скрипичной музыки".