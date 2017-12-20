Наталья Осипова выступит на сцене Кремлевского дворца в балете "Щелкунчик"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Единственный показ спектакля "Щелкунчик" Пермского театра оперы и балета с участием всемирно известной балерины Натальи Осиповой состоится в Москве 1 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Осипова — одна из самых известных и титулованных русских танцовщиц, прима-балерина театра Ковент-гарден, с этого сезона стала и прима-балериной Пермского театра оперы и балета.

Первый раз Осипова побывала в Перми в мае 2009 года в составе труппы Большого театра в рамках фестиваля "Дягилевские сезоны", а в 2016 по приглашению художественного руководителя Пермского балета Алексея Мирошниченко станцевала "Ромео и Джульетту" в постановке Кеннета Макмиллана с оркестром под управлением Теодора Курентзиса. Именно на этом балете впервые партнером Осиповой стал Никита Четвериков (лауреат конкурса "Большой балет). "Щелкунчик" станет вторым спектаклем этого дуэта.

"Щелкунчик" — моя первая премьера в этом театре, и я очень надеюсь, что в этом сезоне в Перми состоится еще "Дон Кихот" с моим участием", — сказала РИА новости Осипова.

Специально для премьеры "Щелкунчика" в Москве в столицу приедут масштабные декорации, которые изготавливаются в Перми по оригинальным эскизам. Как ожидается, пермский "Щелкунчик" станет одним из ярких событий нового года.