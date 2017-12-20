МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Торжественный концерт, посвященный 85-летию всемирно известного дирижера, художественного руководителя Большого симфонического оркестра им. Чайковского (БСО) Владимира Федосеева, состоится 20 декабря в Колонном зале Дома Союзов, сообщили в пресс-службе оркестра.

В этот вечер маэстро придут поздравить представители мировой музыкальной элиты. Помимо БСО в концерте примут участие Юрий Башмет и Вадим Репин, солисты Венского симфонического оркестра и театра "Геликон-опера", Государственная академическая хоровая капелла России им. Юрлова. Выступят: латвийский тенор Александр Антоненко и австрийский баритон Бенно Шоллум, композитор Александр Чайковский и другие прославленные музыканты. За дирижерским пультом в юбилейный вечер — маэстро Федосеев.

В фойе Колонного зала пройдет выставка, посвященная юбилею выдающегося дирижера. В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты из фотоархивов БСО, "Геликон-оперы" и фондов Государственного мемориального музея-заповедника П.И.Чайковского в Клину. Редкие фотографии, программы и афиши выступлений Федосеева в России и за рубежом, начиная с 1970-х годов, расскажут о творческом пути маэстро.

Творческая деятельность маэстро Владимира Федосеева знакома слушателям по всему миру. Его выступления проходят с неизменным успехом. Он выступает с крупнейшими оркестрами, в числе которых оркестры Токийской филармонии и Баварского радио, Национальный филармонический французского радио, Берлинский симфонический и Дрезденский филармонические оркестры, Симфонический оркестр NHK.

С 1974 года Федосеев возглавляет Большой симфонический оркестр им. Чайковского, а с 1997 по 2005 — был главным дирижером Венского симфонического.

На концерт приглашены министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор телеканала "Культура" Сергей Шумаков, президент Музея изобразительных искусств Ирина Антонова, худрук театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, композиторы Александра Пахмутова, Алексей Рыбников, Кшиштов Пендерецкий и другие.