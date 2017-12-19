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Культура

Свято место опустело: критики не удивились "переходу Иронии судьбы"

22:5119.12.2017
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© Фото : Мосфильм (1975)Актриса Ольга Науменко в фильме Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или с легким паром!Актриса Ольга Науменко в фильме Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или с легким паром!
© Фото : Мосфильм (1975)

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Нет ничего  плохого в переносе показа культовой советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" с Первого канала на "Россию 1" в канун Нового года, поскольку зрители увидят фильм в любом случае, уверен кинокритик Тимур Алиев. Киновед Кирилл Разлогов в свою очередь считает такой переход симптомом того, что фильм покидает "святое место".

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фото
© Мосфильм (1975)
Первый канал не будет показывать "Иронию судьбы" перед Новым годом

Новость о том, что "Ирония судьбы…", ставшая уже неотъемлемым атрибутом предновогоднего телеэфира, 31 декабря будет показана не на Первом канале, а на "России 1", взбудоражила россиян не на шутку. В пресс-службе телеканалов ситуацию объяснили ротацией прав на "золотой фонд" Мосфильма: по словам представителей, в этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году демонстрировались на "Россия 1".

Каким будет вечер без традиционного Нового года на улице Строителей и о чем говорит переезд культовой мелодрамы с одного канала на другой, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Возможно, это первый звоночек к тому, чтобы из таких маленьких отступлений сложился новый взгляд: от прошлого в настоящее. В этом году, к примеру, пересмотрели политику "Голубого огонька" — устроили открытое голосование за тех, кого зрители действительно хотят видеть в эфире, теперь вот перенесли "Иронию судьбы". Мне думается, что это не так плохо, как все говорят. Во-первых, фильм все равно покажут, во-вторых, надо жить настоящим", — уверен кинокритик Тимур Алиев.

Юрий Яковлев в фильме Ирония судьбы
© Киностудия "Мосфильм", 1975
Эксперт о переходе "Иронии судьбы": фильм уходит со "святого места"

По его словам, многие современные картины воспевают достижения далекого прошлого, как будто в культурном пространстве нет понимания того, что "великие дела можно вершить и сейчас".

"Но заменить "Иронию судьбы" из сегодняшнего кино, наверное, нечем", — констатировал собеседник агентства.

Киновед Кирилл Разлогов назвал попытки других картин конкурировать с классической "Иронией судьбы" безуспешными: по его мнению, место этой картины пыталась занять франшиза "Елки", которая, впрочем, и сейчас не оставляет попыток. В целом, появление другого столь же культового фильма предсказать довольно трудно. При этом в переносе "Иронии судьбы" с одного канала на другой киновед не увидел ничего сенсационного.

"Существенного значения это не имеет, поскольку охват аудитории что у "России 1", что у Первого канала приблизительно один и тот же — территория всей страны. Особой сенсации в этом я не вижу, но это можно рассматривать как симптом того, что картина сходит со святого места. Тем более что за это место идет большая конкуренция", — заключил Разлогов.

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