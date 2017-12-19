Власти Украины начнут штрафовать за ввоз в страну "антиукраинских" книг

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) начнет взимать штрафы за ввоз в страну из РФ печатной продукции "антиукраинского содержания", сообщила во вторник пресс-служба контролирующего органа.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. С 14 мая для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

"Вступил в силу приказ Госкомтелерадио от 17 октября 2017 года об утверждении порядка наложения Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины административно-хозяйственных штрафов. Таким образом, завершено создание правового механизма реализации полномочий Госкомтелерадио, определенных законом об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь издательская продукция, которая изготовлена или ввозится с территории РФ либо "временно оккупированной территории Украины" без наличия соответствующего разрешения, будет изыматься из обращения уполномоченными лицами Госкомтелерадио.

Изъятие будет происходить на основании обращений правоохранительных органов, юридических и физических лиц в соответствии с ранее утвержденным правительством порядком. При этом на хозяйствующие субъекты, которые нарушат закон, будет налагаться административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных зарплат (около 1,1 тысяч долларов) за каждый случай такого распространения, совершенный впервые, и в размере 50 минимальных зарплат (5,7 тысячи долларов) за каждый последующий случай.

В Госкомтелерадио отметили, что штрафные санкции будут распространяться на печатную продукцию, которая ввезена на территорию Украины после 1 января 2017 года. Граждане имеют право без специальных разрешений ввозить книги из РФ в ручной клади или в сопроводительном багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.