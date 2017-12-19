Власти Москвы обещают оказывать поддержку столичной киноиндустрии

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказывать всестороннюю поддержку московской киноиндустрии, чтобы образ столицы в кинематографе появлялся как можно чаще.
Градоначальник подчеркнул, что администрация будет активно помогать в организации съемок на территории Москвы и всячески стимулировать представителей индустрии в том, чтобы образ столицы появлялся в кино чаще. В частности, речь идет об оказании содействия в ограничении движения на городских улицах, используемых в качестве съемочных площадок.
Одним из первых шагов в этом направлении, напомнил мэр, стал учрежденный в июне 2016 года приз "За создание образа Москвы в киноискусстве", который будет вручаться ежегодно.
Ежегодно в Москве проходит более 40 фестивалей, среди которых Московский международный кинофестиваль, фестиваль "Будем жить", Большой фестиваль мультфильмов, фестивали "коротких метров".