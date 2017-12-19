Власти Москвы обещают оказывать поддержку столичной киноиндустрии

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказывать всестороннюю поддержку московской киноиндустрии, чтобы образ столицы в кинематографе появлялся как можно чаще.

"В Москве каждый год снимается 50 фильмов, они с любовью сняты на московских улицах, площадках, в зданиях. Мы заинтересованы в том, чтобы фильмов снимали как можно больше, не где-то заграницей, а именно в Москве. Я надеюсь, специальная комиссия по поддержке кино в Москве поможет решить целый ряд проблем, которые есть в кино. Все, чем необходимо, будем помогать", — сказал Собянин во вторник на встрече со студентами школы кино и телевидения "Индустрия".

Градоначальник подчеркнул, что администрация будет активно помогать в организации съемок на территории Москвы и всячески стимулировать представителей индустрии в том, чтобы образ столицы появлялся в кино чаще. В частности, речь идет об оказании содействия в ограничении движения на городских улицах, используемых в качестве съемочных площадок.

Одним из первых шагов в этом направлении, напомнил мэр, стал учрежденный в июне 2016 года приз "За создание образа Москвы в киноискусстве", который будет вручаться ежегодно.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, сегодня в Москве работают 128 кинотеатров, из них 14 относятся к городской сети "Москино". Треть репертуаров сети составляют российские фильмы. Начиная с 2016 года, в Москве проводится акция "Ночь в кино". В 2017 году в рамках акции было проведено 446 мероприятий, которые посетили более 35 тысяч человек.

Ежегодно в Москве проходит более 40 фестивалей, среди которых Московский международный кинофестиваль, фестиваль "Будем жить", Большой фестиваль мультфильмов, фестивали "коротких метров".