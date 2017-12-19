Wizart работает над сериалом "Снежная королева" на базе своего мультфильма

ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Воронежская анимационная студия Wizart начала работу над сериалом "Снежная королева", который создается на базе одноименного популярного мультфильма, сообщает облправительство.

Wizart Animation появилась в Воронеже в 2007 году. Она была основана на базе студии, занимающейся разработкой и локализацией мультимедийных продуктов и программного обеспечения. Специализируется на производстве семейных анимационных фильмов и мультсериалов. Среди наиболее известных работ студии — мультфильм "Снежная королева", четвертая часть которого выйдет в конце 2018 года.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев во вторник встретился с генеральным продюсером Wizart Animation Юрием Москвиным и исполнительным продюсером Владимиром Николаевым.

"Впервые в истории российской анимации на базе успешной полнометражной франшизы запущен телесериал "Снежная королева". Работа над проектом ведется в Воронеже. В следующем году он уже появится на телеэкранах. А далее студия приступит к созданию анимационного фильма "Руслан и Людмила", — говорится в сообщении.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные со строительством комплекса зданий "Дом анимации Воронежской области", куда, в частности, войдет музей анимации и школа анимации для детей и взрослых. Москвин отметил, что в сотрудничестве заинтересовано руководство "Союзмультфильма".

Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо проработать экономическую составляющую проекта и определиться с источниками финансирования.

Кроме того, Москвин сообщил, что прорабатывается концепция проведения в 2018 году в Воронеже фестиваля анимации. Гордеев идею поддержал и отметил, что мероприятие могло бы стать международным.

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