Wizart работает над сериалом "Снежная королева" на базе своего мультфильма

ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Воронежская анимационная студия Wizart начала работу над сериалом "Снежная королева", который создается на базе одноименного популярного мультфильма, сообщает облправительство.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев во вторник встретился с генеральным продюсером Wizart Animation Юрием Москвиным и исполнительным продюсером Владимиром Николаевым.
"Впервые в истории российской анимации на базе успешной полнометражной франшизы запущен телесериал "Снежная королева". Работа над проектом ведется в Воронеже. В следующем году он уже появится на телеэкранах. А далее студия приступит к созданию анимационного фильма "Руслан и Людмила", — говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо проработать экономическую составляющую проекта и определиться с источниками финансирования.
Кроме того, Москвин сообщил, что прорабатывается концепция проведения в 2018 году в Воронеже фестиваля анимации. Гордеев идею поддержал и отметил, что мероприятие могло бы стать международным.
Другие новости региона читайте здесь>>