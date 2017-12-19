Мединский: отчисления с билетов в поддержку кино не отразятся на их цене

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Предлагаемая инициатива в поддержку российского кино об отчислениях в размере 3% с каждого билета в кинотеатрах не повлияет на стоимость, сообщил журналистам во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский.

Во вторник состоялось заседание Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Участники обсудили вопросы развития отрасли в 2016-2017 годах, а также деятельность Фонда кино, поддержку дебютов и анимации.

Мединский попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать несколько инициатив, в частности, по ограничению количества сеансов одной картины в кинотеатрах до 35% и отчислению 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино.

"Процент со сбора – мера более честная, более прямая. Дискуссия с киносетями шла в основном в отношении размера. Понятно, сеть хочет поменьше, мы хотим побольше. Первый шаг — три процента — является мерой необременительной и никак не повлияет на цену билета. Платить будут кинотеатры, это самое простое", — сказал министр.

Он подчеркнул, что данная методика отчислений еще будет прорабатываться.