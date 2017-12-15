Спектакль Римаса Туминаса "Дядя Ваня" покажут в январе в США и Британии

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Театр им. Вахтангова в пятницу объявил о новом кинопоказе, готовящемся совместно с проектом Stage Russia HD: киноверсию спектакля "Дядя Ваня" в постановке худрука Вахтанговского театра Римаса Туминаса покажут на киноэкранах в США и Великобритании, сообщили в пресс-службе театра.

Премьера киноверсии спектакля "Дядя Ваня" состоится в США и Великобритании 11 января. За прошедший год в рамках первого сезона Stage Russia в кинотеатрах США и Европы уже прошли киноверсии двух вахтанговских постановок — "Евгений Онегин" Туминаса и "Анна Каренина" Анжелики Холиной.

"Наша цель остается прежней: мы хотим, чтобы глубину и новаторство русского театра смогли оценить как можно больше зрителей по всему миру. Не могу описать, как много значит для меня участие в проекте Театра Вахтангова. Конечно, не случайно, мы уже в третий раз выбираем для съемок одну из их постановок. На сей раз это "Дядя Ваня" — один из шедевров Римаса Туминаса и очередное подтверждение отменного качества и непередаваемой силы вахтанговских спектаклей. Сотрудничество с этим театром и возможность включать их блестящие постановки в нашу программу — действительно огромная честь для меня", — сказал директор Stage Russia Эдди Аронофф.

Туминас в свою очередь отметил, что горд за Вахтанговский театр, за его артистов и благодарен Ароноффу.

"Все театры сегодня уже воспринимаются как единый театр. Я не ощущаю какого-то разрыва, иного театрального пространства. Разве у боли есть национальность? Больно, люблю, ненавижу — все это мы чувствует одинаково. Есть мировой дух театра, нет отдельных школ. Есть единая школа — школа таланта. Вот это я признаю, это от Бога", — сказал накануне премьеры Туминас.

Помимо "Дяди Вани" во втором сезоне Stage Russia зрители США смогут увидеть киноверсии спектаклей российских театров "Сатирикон", "Студия театрального искусства", "Электротеатра Станиславский" и театра "Ленсовета".