The Prodigy даст тур по городам России в марте 2018 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Культовая британская электронная группа The Prodigy в марте 2018 года даст тур по городам России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-Дону и Казань, сообщили организаторы московских концертов.
Тур стартует в Челябинске 9 марта, 11 марта музыканты выступят в Казани, 14 марта — в Ростове-на-Дону.
В Москве The Prodigy дадут два концерта 16 и 17 марта в клубе Stadium, 18 марта группа завершит тур концертом в Санкт-Петербурге
Группа The Prodigy, ориентированная на электронную музыку, была основана музыкантом Лиамом Хоулеттом в 1990 году. Группа завоевала множество наград, в том числе две премии BRIT Awards, четыре премии MTV Video Music Awards, шесть наград MTV Europe Music Awards, дважды была номинирована на премию "Грэмми".