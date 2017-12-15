The Prodigy даст тур по городам России в марте 2018 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Культовая британская электронная группа The Prodigy в марте 2018 года даст тур по городам России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-Дону и Казань, сообщили организаторы московских концертов.

"В Россию музыканты обещают привезти как совсем свежие треки, так и бронебойные нетленки Voodoo People, Smack My Bitch Up и Firestarter. Они не раз признавались в любви к нашей публике, хорошо сохранившей стиль бескомпромиссного слэма девяностых, и готовят для этого тура специальное шоу, полное огня, звука и старого доброго британского угара", — говорится в сообщении

Тур стартует в Челябинске 9 марта, 11 марта музыканты выступят в Казани, 14 марта — в Ростове-на-Дону.

В Москве The Prodigy дадут два концерта 16 и 17 марта в клубе Stadium, 18 марта группа завершит тур концертом в Санкт-Петербурге

Группа The Prodigy, ориентированная на электронную музыку, была основана музыкантом Лиамом Хоулеттом в 1990 году. Группа завоевала множество наград, в том числе две премии BRIT Awards, четыре премии MTV Video Music Awards, шесть наград MTV Europe Music Awards, дважды была номинирована на премию "Грэмми".