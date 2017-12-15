Гафту сделали операцию, рассказал его коллега

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Народный артист России Валентин Гафт перенес операцию и чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости его коллега по театру "Современник" Саид Багов.

госпитализации 82-летнего актера стало известно в четверг. По словам представителя "Современника", Гафт находится на плановом обследовании. Театр отменил спектакль с его участием "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря, он перенесен на 5 февраля. Ранее некоторые СМИ написали, что Гафта госпитализировали из-за неудачного падения.

"Только что закончилась операция, и, по словам врачей, она прошла хорошо и Валентин Иосифович чувствует себя нормально", — рассказал Багов, добавив, что оперативное вмешательство потребовалось в связи с проблемами с рукой.