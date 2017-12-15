РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Ковент-гарден посвятил Хворостовскому премьеру оперы "Риголетто"

04:0015.12.2017
01320
© РИА Новости / Мария ТабакПремьера спектакля Риголетто памяти Хворостовского. 15.12.17Премьера спектакля Риголетто памяти Хворостовского. 15.12.17
© РИА Новости / Мария Табак

ЛОНДОН, 15 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лондонский Ковент-гарден посвятил памяти Дмитрия Хворостовского премьеру оперы "Риголетто", в которой знаменитый российский певец должен был исполнять главную партию.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Альма-матер Хворостовского планирует присвоить вузу имя певца
Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

"Сегодняшняя премьера посвящена памяти великого мастера и великого человека Дмитрия Хворостовского, трагически скончавшегося в прошлом месяце", — сказал в зале директор оперы Королевского театра оперы и балета Оливер Мирс, его слова потонули в аплодисментах. "Как вы знаете, Дмитрий жил в Лондоне, выступал здесь много раз, в том числе, конечно, в "Риголетто". Нам всем его ужасно не хватает", — отметил Мирс.

Он не упомянул о трагическом совпадении: в 2010 году в Ковент-гардене перед премьерой "Риголетто" с Хворостовским в главной роли было объявлено о кончине знаменитой оперной певицы Джоан Сазерленд, и театр посвятил премьеру ее памяти. Прошло чуть больше семи лет, и премьера новой постановки "Риголетто" Дэвида Маквикара оказалась посвящена памяти самого Хворостовского.

В программе спектакля зрители обнаружили вкладыш с фотографиями Хворостовского на сцене Ковент-гардена (в ролях Риголетто, Валентина из "Фауста", Ренато из "Бала-маскарада" и Жоржа Жермона из "Травиаты") и некрологом певцу.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать на исследования рака
"Дима скончался в Лондоне, в окружении семьи. Сказать, что его полной достоинства и силы осанки, его великолепного голоса, его доброты и юмора будет очень не хватать, вряд ли будет достаточно, чтобы отразить масштаб такой невероятной потери. Мы знаем, что память о нем будет жить в сердцах всех, кто когда-либо слышал, как он поет", — говорится в некрологе. В антракте желающие могли купить диски с записями Хворостовского "Портрет" и "Риголетто".

"Хворостовский был невероятный. Увидишь один раз – и не забудешь, очень эффектный", — сказала РИА Новости 60-летняя Энн, видевшая выступления российского певца несколько раз.

В сегодняшнем спектакле партию Риголетто исполнял баритон из Греции Димитрий Платаниас, который должен был делить роль с Хворостовским. Партию дочери главного героя Джильды поочередно исполняют соотечественница Хворостовского Софья Фомина (она выступала в премьере) и британская певица сопрано Люси Кроу.

© MARK DOUETСпектакль «Риголетто» Королевского театра оперы и балета. 15.12.17
© MARK DOUET
Спектакль «Риголетто» Королевского театра оперы и балета. 15.12.17
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена