Многие мои друзья ездят сюда зимой, занимаются активными видами спорта. Кстати, сначала ценник был не очень «гуманный» — по стоимости отдых был сопоставим с поездкой в Европу.

Но сейчас здесь появились разные варианты отдыха, приезжают как люди среднего достатка, так и молодежь.

Видно, что этот отдых всем по душе. Кстати, в «Роза Хутор» хорошо и летом — можно найти массу занятий для себя, дышать свежим воздухом, любоваться красотами.