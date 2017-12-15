Прекрасный отдых и комфортные условия. Буквально за несколько лет «Роза Хутор» превратилась в первоклассный круглогодичный российский горнолыжный курорт, где можно не только кататься на лыжах и дышать свежим воздухом, но и очень быстро доехать до побережья и насладиться морским пейзажем.
Впервые я оказался в Сочи в 2012 году, когда приехал снимать тестовые соревнования во время подготовки к Олимпийским играм — это был чемпионат России по бобслею. Здесь была такая огромная непрекращающаяся стройка, все кипело, бурлило. И дальше я стал ездить сюда практически каждый год. За прошедшие несколько лет видно, как здесь все изменилось: «Роза Хутор» превратилась в курорт, теперь сюда приезжает множество туристов.
Конечно, я снимал и Олимпиаду в Сочи — это были уже вторые Игры для меня как для фотографа. Это событие запомнилось многим, и я горжусь, что присутствовал при таких исторических событиях. Интереснее всего было снимать людей в возрасте, которые когда-то были на Олимпиаде-80 в Москве. Их охватывала целая буря эмоций, за этим было интересно наблюдать.
После Игр я продолжаю приезжать на «Розу Хутор». Могу сказать, что развитие продолжилось и после Олимпиады — ведь во время соревнований здесь было гораздо меньше объектов инфраструктуры.
Я с интересом наблюдаю за тем, что здесь происходит, часто общаюсь с отдыхающими и могу сказать: сейчас местные гостиницы заполнены практически полностью.
Многие мои друзья ездят сюда зимой, занимаются активными видами спорта. Кстати, сначала ценник был не очень «гуманный» — по стоимости отдых был сопоставим с поездкой в Европу.
Но сейчас здесь появились разные варианты отдыха, приезжают как люди среднего достатка, так и молодежь.
Видно, что этот отдых всем по душе. Кстати, в «Роза Хутор» хорошо и летом — можно найти массу занятий для себя, дышать свежим воздухом, любоваться красотами.
Для меня как для фотографа, конечно, важна природа, особенно при спортивной съемке. Всегда приятно, когда на снимке задником идет не бетонная коробка, а красивый пейзаж. Природа дает стимул создавать что-то красивое, посмотреть на спортивные соревнования по-другому.
В «Роза Хутор» есть где разгуляться. Верхняя часть курорта, где катаются на горных лыжах — это поистине красивые места.
В горах, в зависимости от сезона, ты можешь попасть в облачную погоду. И тогда увидишь облака не над тобой, а под тобой.
Подул ветер — и тебе открывается потрясающий вид. Когда ты спускаешься по канатной дороге к водопадам, наслаждаешься невероятными пейзажами.
Курорт «Роза Хутор» иногда называют «русской Швейцарией». Но я не думаю, что нужно сравнивать, не надо зацикливаться на клише. У нас должно быть что-то свое, со своими колоритом и особенностями.
В советское время Красная Поляна была центром туризма, здесь работали две турбазы, проводили организованные походы по окрестностям. Эти места славились своим мягким климатом.
В этих местах всегда было много снега, поэтому любители горных лыж приезжали сюда кататься. В 60-х годах уже даже организовали первую детскую горнолыжную школу.
Дело в том, что раньше до Красной Поляны можно было добраться только по старой и узкой дороге из щебня. В какой-то момент ее заасфальтировали, но не расширили, поскольку это не представлялось возможным. В народе эту дорогу называли «Пронеси, Господи» — и это было действительно так.
Еще в 2003 году у Владимира Потанина, который увлекается горными лыжами, появился интерес к этому региону, стали думать о строительстве горнолыжного курорта.
Место было известное, но не развивалось из-за проблем с транспортным сообщением.
Вскоре построили новый тоннель от села Монастырь до села Кепша, и он вывел из движения опасный участок дороги. И только после этого здесь смог проехать первый «Экарус» — до этого движение автобусов было запрещено.
Известно, что любое развитие начинается с появления дороги. И как только был построен тоннель, сразу появилась заинтересованность в поселке.
К тому моменту, когда Сочи стал бороться за право принимать Олимпиаду, на «Роза Хутор» уже шло строительство первого подъемника, был готов полный проект, включающий все олимпийские трассы. Я думаю, во многом это помогло победить в конкурсе.
В ходе подготовки к Играм на курорте появилась, например, самая крупная в Европе система искусственного оснежения.
Ведь все соревнования по горнолыжным дисциплинам, сноуборду и фристайлу проводятся только на трассах с искусственным снегом.
Мы построили два специальных водоема, более 400 установок, десятки километров трубопровода высокого давления. Это хорошее подспорье для работы курорта, и теперь она позволяет нам реагировать на капризы погоды.
Горную Олимпийскую деревню по окончании Игр перепрофилировали под прекрасные комфортные гостиницы, мы построили множество кафе и ресторанов.
Деревня очень удобно расположена, здесь есть зона ski in – ski out, в гостиницу можно заезжать на лыжах.
Можно сказать, что деревня живет полноценной жизнью, а все объекты, которые были построены специально для Олимпиады, используются и сейчас.
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