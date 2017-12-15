Горная роза
Как «Роза Хутор» стала первоклассным горнолыжным курортом
Фотопроект «Россия. Территория настоящего»

Прекрасный отдых и комфортные условия. Буквально за несколько лет «Роза Хутор» превратилась в первоклассный круглогодичный российский горнолыжный курорт, где можно не только кататься на лыжах и дышать свежим воздухом, но и очень быстро доехать до побережья и насладиться морским пейзажем.

Владимир Астапкович, специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня»

 

Впервые я оказался в Сочи в 2012 году, когда приехал снимать тестовые соревнования во время подготовки к Олимпийским играм — это был чемпионат России по бобслею. Здесь была такая огромная непрекращающаяся стройка, все кипело, бурлило. И дальше я стал ездить сюда практически каждый год. За прошедшие несколько лет видно, как здесь все изменилось: «Роза Хутор» превратилась в курорт, теперь сюда приезжает множество туристов. 

Конечно, я снимал и Олимпиаду в Сочи — это были уже вторые Игры для меня как для фотографа. Это событие запомнилось многим, и я горжусь, что присутствовал при таких исторических событиях. Интереснее всего было снимать людей в возрасте, которые когда-то были на Олимпиаде-80 в Москве. Их охватывала целая буря эмоций, за этим было интересно наблюдать.

 

Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отдыхающие на вершине Роза Пик горнолыжного курорта Роза Хутор в Красной поляне.
Отдыхающие на вершине Роза Пик горнолыжного курорта Роза Хутор в Красной поляне.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отправиться в полет на параплане с Роза Пик можно в тандеме с инструктором и сделать это можно в любое время года.
Отправиться в полет на параплане с Роза Пик можно в тандеме с инструктором и сделать это можно в любое время года.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

После Игр я продолжаю приезжать на «Розу Хутор». Могу сказать, что развитие продолжилось и после Олимпиады — ведь во время соревнований здесь было гораздо меньше объектов инфраструктуры.  

Я с интересом наблюдаю за тем, что здесь происходит, часто общаюсь с отдыхающими и могу сказать: сейчас местные гостиницы заполнены практически полностью.

Сейчас на курорте работает 28 подъемников.
Сейчас на курорте работает 28 подъемников.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
102 км горнолыжных трасс позволяет выбрать вариант катания в соответствии с подготовкой.
102 км горнолыжных трасс позволяет выбрать вариант катания в соответствии с подготовкой.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Роза Хутор – единственный курорт, где можно заниматься всеми горными видами спорта, летними и зимними.
Роза Хутор – единственный курорт, где можно заниматься всеми горными видами спорта, летними и зимними.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сейчас на курорте работает 28 подъемников.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Многие мои друзья ездят сюда зимой, занимаются активными видами спорта. Кстати, сначала ценник был не очень «гуманный» — по стоимости отдых был сопоставим с поездкой в Европу.

Но сейчас здесь появились разные варианты отдыха, приезжают как люди среднего достатка, так и молодежь.

Видно, что этот отдых всем по душе. Кстати, в «Роза Хутор» хорошо и летом — можно найти массу занятий для себя, дышать свежим воздухом, любоваться красотами.

Для меня как для фотографа, конечно, важна природа, особенно при спортивной съемке. Всегда приятно, когда на снимке задником идет не бетонная коробка, а красивый пейзаж. Природа дает стимул создавать что-то красивое, посмотреть на спортивные соревнования по-другому.

В «Роза Хутор» есть где разгуляться. Верхняя часть курорта, где катаются на горных лыжах — это поистине красивые места.

В горах, в зависимости от сезона, ты можешь попасть в облачную погоду. И тогда увидишь облака не над тобой, а под тобой.

Подул ветер — и тебе открывается потрясающий вид. Когда ты спускаешься по канатной дороге к водопадам, наслаждаешься невероятными пейзажами.

Подвесной мост над ущельем на курорте Роза хутор в Красной поляне.
Подвесной мост над ущельем на курорте Роза хутор в Красной поляне.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Горы прекрасны в любое время года.
Горы прекрасны в любое время года.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
В летнее время организованы конные прогулки по горам.
В летнее время организованы конные прогулки по горам.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
На курорте Роза Хутор открыт Парк водопадов Менделиха. Этим летом можно было осмотреть первые три водопада и несколько смотровых площадок.
На курорте Роза Хутор открыт Парк водопадов Менделиха. Этим летом можно было осмотреть первые три водопада и несколько смотровых площадок.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подвесной мост над ущельем на курорте Роза хутор в Красной поляне.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Курорт «Роза Хутор» иногда называют «русской Швейцарией». Но я не думаю, что нужно сравнивать, не надо зацикливаться на клише. У нас должно быть что-то свое, со своими колоритом и особенностями.

 

 

Александр Белокобыльский, заместитель генерального директора  ООО «Роза Хутор»

 

В советское время Красная Поляна была центром туризма, здесь работали две турбазы, проводили организованные походы по окрестностям. Эти места славились своим мягким климатом. 

Горнопляжницы. 50-е годы.
Горнопляжницы. 50-е годы.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Горный тур – величие Кавказа.
Горный тур – величие Кавказа.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Туристы в окрестностях Красной Поляны.
Туристы в окрестностях Красной Поляны.
© РИА Новости / Олег Макаров
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Горнопляжницы. 50-е годы.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

В этих местах всегда было много снега, поэтому любители горных лыж приезжали сюда кататься. В 60-х годах уже даже организовали первую детскую горнолыжную школу.

 

Дело в том, что раньше до Красной Поляны можно было добраться только по старой и узкой дороге из щебня. В какой-то момент ее заасфальтировали, но не расширили, поскольку это не представлялось возможным. В народе эту дорогу называли «Пронеси, Господи» — и это было действительно так. 

Еще в 2003 году у Владимира Потанина, который увлекается горными лыжами, появился интерес к этому региону, стали думать о строительстве горнолыжного курорта.

Место было известное, но не развивалось из-за проблем с транспортным сообщением.

 

Вскоре построили новый тоннель от села Монастырь до села Кепша, и он вывел из движения опасный участок дороги. И только после этого здесь смог проехать первый «Экарус»  — до этого движение автобусов было запрещено.

Известно, что любое развитие начинается с появления дороги. И как только был построен тоннель, сразу появилась заинтересованность в поселке.

Вид на строительство гостиничного комплекса Роза Хутор с верхней точки канатной дороги Горная карусель (высота 2208 метров). Горнолыжный курорт Красная Поляна.
Вид на строительство гостиничного комплекса Роза Хутор с верхней точки канатной дороги Горная карусель (высота 2208 метров). Горнолыжный курорт Красная Поляна.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Строительство 4-ой очереди канатной дороги в горнолыжном комплексе Роза Хутор.
Строительство 4-ой очереди канатной дороги в горнолыжном комплексе Роза Хутор.
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Вид на строительство гостиничного комплекса Роза Хутор с верхней точки канатной дороги Горная карусель (высота 2208 метров). Горнолыжный курорт Красная Поляна.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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К тому моменту, когда Сочи стал бороться за право принимать Олимпиаду, на «Роза Хутор» уже шло строительство первого подъемника, был готов полный проект, включающий все олимпийские трассы. Я думаю, во многом это помогло победить в конкурсе. 

В ходе подготовки к Играм на курорте появилась, например, самая крупная в Европе система искусственного оснежения.

Ведь все соревнования по горнолыжным дисциплинам, сноуборду и фристайлу проводятся только на трассах с искусственным снегом.

Мы построили два специальных водоема, более 400 установок, десятки километров трубопровода высокого давления. Это хорошее подспорье для работы курорта, и теперь она позволяет нам реагировать на капризы погоды.

В новом зимнем сезоне зона вечернего катания увеличится в 2 раза.
В новом зимнем сезоне зона вечернего катания увеличится в 2 раза.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Современная система искусственного оснежения трасс позволяет продлить сезон катания до 140 дней в году, в зависимости от высоты пролегания трасс.
Современная система искусственного оснежения трасс позволяет продлить сезон катания до 140 дней в году, в зависимости от высоты пролегания трасс.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отдыхающие на склоне горнолыжного курорта Роза хутор в Сочинском Национальном Парке. Фотопроект Россия. Территория настоящего
Отдыхающие на склоне горнолыжного курорта Роза хутор в Сочинском Национальном Парке. Фотопроект Россия. Территория настоящего
© Фото : МИА Россия сегодня/Владимир Астапкович
Даже если вы не катаетесь на лыжах или сноуборде можно подняться на вершину Роза Пик на высоте 2320 метров и наслаждаться видом горных вершин.
Даже если вы не катаетесь на лыжах или сноуборде можно подняться на вершину Роза Пик на высоте 2320 метров и наслаждаться видом горных вершин.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В новом зимнем сезоне зона вечернего катания увеличится в 2 раза.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отдыхающие в кафе на территории горной олимпийской деревни курорта Роза Хутор.
Отдыхающие в кафе на территории горной олимпийской деревни курорта Роза Хутор.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отдыхающие на террасе кафе возле горнолыжной трассы.
Отдыхающие на террасе кафе возле горнолыжной трассы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Туристы в лобби отеля на территории горной олимпийской деревни курорта Роза Хутор.
Туристы в лобби отеля на территории горной олимпийской деревни курорта Роза Хутор.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Большая олимпийская деревня.
Большая олимпийская деревня.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающие в кафе на территории горной олимпийской деревни курорта Роза Хутор.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Горную Олимпийскую деревню по окончании Игр перепрофилировали под прекрасные комфортные гостиницы, мы построили множество кафе и ресторанов.

Деревня очень удобно расположена, здесь есть зона ski in – ski out, в гостиницу можно заезжать на лыжах.

Можно сказать, что деревня живет полноценной жизнью, а все объекты, которые были построены специально для Олимпиады, используются и сейчас.

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