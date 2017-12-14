В "Звездных войнах" нашли пистолет советского конструктора

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Прообразом бластера принцессы Леи в оригинальной трилогии "Звездные войны" стал советский пистолет Марголина. Об это сообщил "Концерн Калашников" на своей странице на Facebook.

Утверждается, что это оружие выбрали из-за его изящной формы. "Только этот пистолет хорошо смотрелся в небольших руках миниатюрной Кэри Фишер", — написано в сообщении.

Пистолет создал Михаил Марголин, единственный в истории слепой конструктор стрелкового оружия. Он потерял зрение в 18 лет из-за ранения в голову, которое он получил в армии. Самостоятельно выучившись на инженера, он начал работать на Тульском оружейном заводе. После Второй мировой войны, во время которой он занимался ремонтом винтовок, Марголин проектировал спортивное оружие. Тогда же он создал свою самую знаменитую модель — пистолет Марголина МЦ, который выпускал Ижевский механический завод с 1948 по 1979 годы.

Оригинальная трилогия "Звездные войны" выходила с 1977 по 1983 годы. Роль принцессы Леи исполнила американская актриса Кэри Фишер, которая скончалась в 2016 году.