МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Театр "Современник" перенес спектакль с участием Валентина Гафта "Пока существует пространство" с 15 декабря на 5 февраля в связи с болезнью одного из артистов, сообщается на сайте учреждения.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Гафта госпитализировали из-за неудачного падения.

"В связи с болезнью артиста спектакль "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря 2017 года, переносится на 5 февраля 2018 года. Билеты действительны", — говорится в сообщении.

При этом все, кто приобрёл билеты на завтрашний спектакль "Пока существует пространство", могут посетить спектакль "Уроки сердца" в постановке Марины Брусникиной по пьесам Ирины Васьковской, отмечается в сообщении.