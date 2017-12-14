Представитель Вайнштейна опроверг обвинения Сальмы Хайек в домогательствах

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Представитель Харви Вайнштейна выступил с опровержением обвинения актрисы Сальмы Хайек в домогательствах в адрес голливудского продюсера.

"Все обвинения в сексуальных домогательствах, описанных Сальмой, недостоверны, а те, кто был свидетелем произошедшего, имеют другое представление об этом", — говорится в заявлении представителя Вайнштейна, распространенном телеканалом NBC.

Кроме того, представитель Вайнштейна ответил на заявления актрисы о том, что продюсер принуждал ее сниматься в лесбийской сцене полностью обнаженной при работе над фильмом "Фрида" — биографии выдающейся художницы Фриды Кало, роль которой исполнила Хайек.

"Мистер Вайнштейн не помнит, чтобы он необоснованно заставлял ее сниматься в сексуальной сцене со второй героиней", — заявил представитель продюсера, отметив, что сцена соответствует биографии художницы.

Ранее Хайек в статье для New York Times рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна, назвав его "чудовищем".

Вайнштейна обвинили в домогательствах такие известные актрисы, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Продюсер на волне обвинений был уволен из собственной компании, власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование, не исключая предъявления уголовных обвинений.