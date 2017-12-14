В Париже одному из мест в городе присвоят имя Джонни Холлидея

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Городской совет Парижа в среду решил присвоить одному из мест в городе имя знаменитого французского певца Джонни Холлидея, скончавшегося на прошлой неделе, сообщает издание Express.
"Париж с гордостью присвоит месту имя человека, который тронул сердца всех нас", — сказала вице-мэр Парижа по вопросам увековечения Катрин Вье-Шарье.
По ее словам, пока не выбрано место, которое будет названо в честь певца, поскольку сначала власти намерены обсудить этот вопрос с родственниками музыканта. Она не исключила, что на таком месте будут собираться поклонники Холлидея.
Джонни Холлидей скончался на прошлой неделе в возрасте 74 лет от рака легких в своем доме под Парижем. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.
Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.
Свой сценический псевдоним артист позаимствовал у мужа двоюродной сестры, который выступал под именем Ли Холлидей. Он был лучшим другом молодого Жана Филиппа. На фото: Джонни Холлидей с невестой Аделин Блондьё на Каннском фестивале в 1990 году.
Дебют на сцене артиста также состоялся благодаря трио Les Halliday's, в котором помимо Ли Холлидея играли кузины будущей звезды Деста и Менэн. На фото: Джонни Холлидей с женой Аделин Блондьё приехали на свадьбу друзей в город Карпантра, 1994 год.
Свой первый контракт Джонни Холлидей подписал в 1960 году, тогда же был записан и его первый альбом. На фото: Джонни Холлидей с женой Летицией перед премьерой фильма "Месть", в котором рок-музыкант сыграл главную роль, 2009 год.
За свою музыкальную карьеру Джонни Холлидей продал около 100 миллионов дисков, 18 альбомов музыканта стали платиновыми. На фото: Джонни Холлидей играет для сослуживцев в немецком городе Оффенбург после возвращения из медового месяца.
Последний альбом музыканта Jamais seul ("Никогда не одинок") вышел в 2011 году. Альбом занимал первое место во французских чартах в течение двух недель. На фото: репетиция в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.
Музыкант активно снимался в кино. На его счету почти 40 ролей, в том числе в таких фильмах, как "Ограбление по-французски", "Человек с поезда", "Чудовище". На фото: юбилейный концерт Джонни на стадионе Парк де Пранс в 2003 году.
Джонни Халлидей был женат пять раз. Его первой женой была французская певица Сильви Вартан (на фото). Они расстались в 1980 году. После этого музыканта связывали отношения с манекенщицей Элизабет Этьен, актрисами Натали Бэй и Аделин Блондье. С 1996 года Холлидей был женат на актрисе Летиции Холлидей. Пара удочерила двух девочек из Вьетнама.
В марте 2017 года французский рок-исполнитель заявил, что проходит лечение от рака. СМИ сообщали, что химиотерапия негативно отразилась на здоровье музыканта. Джонни Холлидей умер 6 декабря в своем доме в Марн-ла-Кокетт. На фото: выступление Джонни Холлидея в Париже, 1971 год.
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