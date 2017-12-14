В Париже одному из мест в городе присвоят имя Джонни Холлидея

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Городской совет Парижа в среду решил присвоить одному из мест в городе имя знаменитого французского певца Джонни Холлидея, скончавшегося на прошлой неделе, сообщает издание Express.

"Париж с гордостью присвоит месту имя человека, который тронул сердца всех нас", — сказала вице-мэр Парижа по вопросам увековечения Катрин Вье-Шарье.

По ее словам, пока не выбрано место, которое будет названо в честь певца, поскольку сначала власти намерены обсудить этот вопрос с родственниками музыканта. Она не исключила, что на таком месте будут собираться поклонники Холлидея.

Джонни Холлидей скончался на прошлой неделе в возрасте 74 лет от рака легких в своем доме под Парижем. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.