МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ассоциация театральных критиков назвала человеком года арестованного по делу Седьмой студии продюсера Алексея Малобродского, спектаклем года стал "Старик и море" в постановке Анатолия Васильева, а антисобытием года — само уголовное дело Седьмой студии. Об этом сообщила секретарь ассоциации.

Ассоциация назвали Малобродского человеком года с формулировкой "За честь и достоинство". Он был задержан правоохранительными органами в июне в рамках так называемого "дела Седьмой студии". Малобродский уже полгода содержится в следственном изоляторе. В его поддержку ранее выступили многие театральные деятели России, которые призывали к изменению меры пресечения. С такой просьбой в суд обращалась и Ассоциация театральных критиков.

Спектакль "Старик и море", поставленный Анатолием Васильевым, был показан в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова на сцене московского Вахтанговского театра. Ранее спектакль был номинирован на премию "Золотая маска", но Васильев отказался от участия в конкурсе.

В шорт-лист лучших российских спектаклей вошли десять работ, в числе которых такие, как "Маленькие трагедии" в постановке Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре, "Альцина" в постановке Кэти Митчелл в Большом театре, "Изгнание" Миндаугаса Карбаускиса в театре имени Маяковского, "Иванов" в постановке Тимофея Кулябина в Театре наций.

Антисобытием года, по мнению ассоциации критиков, стало дело Седьмой студии.

Ассоциация отдельно отметила художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, который выпустил в этом году несколько значительных премьер: балет "Нуреев" в Большом театре, оперы "Чаадский" в "Геликон-опере" и "Гензель и Гретель" в Штутгартской опере, "Маленькие трагедии" в Гоголь-центре, проявив выдающуюся верность профессии.

Ассоциация театральных критиков — независимое профессиональное объединение, в которое входят ведущие театральные критики России была основана в 2015 году и включает в себя более 150 критиков из разных городов страны.