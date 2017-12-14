Песков назвал талантливой постановку балета "Нуреев" Серебреникова

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал талантливой постановку балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова.

Премьера балета "Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова о выдающемся советском танцовщике Рудольфе Нурееве прошла в Большом театре 9 декабря.

"Балет действительно хороший. Мне очень понравилось, хотя некоторые мои коллеги, которые там были, — им не понравилось. Это абсолютно нормальное явление. Главное, что он никого не оставляет равнодушным. С моей точки зрения, это очень талантливая постановка, и класс Большого театра виден везде", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Он поздравил всех участников балета и ГАБТ с успешной премьерой.