Кинопремьеры недели: восьмая часть "Звездных войн" и "Виктория и Абдул"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Очередная часть фантастической франшизы Джорджа Лукаса "Звездные войны: последние джедаи", мелодрама с Джуди Денч "Виктория и Абдул", а также российская драма "Близкие" выходят на российские экраны на этой неделе.

"Звездные войны: последние джедаи"

Про восьмую часть одной из самых известных в мире кинофраншиз мало что известно, впрочем, как и обычно. Баланс Силы снова нарушен – героям, уже знакомым зрителю по фильму "Звездные войны: Пробуждение Силы", предстоит опасная схватка с могущественным Первым Орденом. В фильме снялись уже знакомые зрителям по предыдущей части Дэйзи Ридли, Оскар Айзек и Адам Драйвер, а также Доналл Глисон, Джозеф Гордон-Левитт и Бенисио Дель Торо. Также это будет последний шанс увидеть Кэрри Фишер в роли Леи. Актриса ушла из жизни в декабре прошлого года.

Выбор режиссера для восьмого эпизода был неожиданным – Райан Джонсон, который до этого снял малобюджетный и камерный триллер "Кирпич", криминальную комедию "Братья Блум" и затейливый боевик с Брюсом Уилисом и Гордон-Левиттом "Петля времени".

Западным критикам фильм пришелся по душе — на сайте The Rotten Tomatoes ему поставили 8,3 балла из 10. По их словам, в картине есть все, чтобы оставить зрителя довольным – все богатое наследие саги и новые неожиданные повороты, которыми известен Джонсон.

"Виктория и Абдул"

Еще одна история про британский монарший двор от автора "Королевы", "Опасных связей" и "Филомены" Стивена Фрирза. Взойдя на престол в возрасте 18 лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он смог подружиться с королевой и превратился в очень влиятельного человека при дворе.

"Близкие"

Главные роли в картине исполнили Джуди Денч, которой не впервой изображать на экране глав британского престола, и Али Фазал. Критики на сайте Rotten Tomatoes поставили ленте 6,2 балла из 10. Рецензенты отмечают, что Денч прекрасна в роли Виктории, однако это не компенсирует несбалансированность сюжета.

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