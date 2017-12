Роднянский прокомментировал номинацию "Нелюбви" на "Золотой глобус"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Номинация фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева на премию "Золотой глобус" даст возможность обратить внимание членов киноакадемии "Оскар" на эту картину, сообщил РИА Новости продюсер фильма Александр Роднянский.

В этом году картина Звягинцева "Нелюбовь" выдвинута на соискание премии "Оскар" от России в номинации "Лучшая картина на иностранном языке". Фильм Звягинцева "Левиафан" стал лауреатом премии "Золотой глобус" в 2015 году и также претендовал на "Оскар".

"Это как впервые, это всегда непредсказуемо. Крупнейшие кинематографисты претендуют на эту награду. Это очень сложная и трудно предсказуемая номинация, чрезвычайно громко звучащая в мировой киноиндустрии", — сказал Роднянский.

Он отметил, что эта номинация никак не связана с успехом "Левиафана". При этом эта номинация может стать хорошим подспорьем для премии "Оскар".

"Это индикатор интереса, и это, несомненно, привлекает членов академии, а его необходимо добиться. Их семь тысяч, и они чрезвычайно внимательно относятся к американским фильмам и значительно меньше проявляют интерес к картинам на иностранном языке", — подчеркнул собеседник агентства.

В категории также представлены снятая в Камбодже картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), немецкий "На пределе" (In the Fade) и "Квадрат" (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции.