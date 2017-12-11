Роднянский прокомментировал номинацию "Нелюбви" на "Золотой глобус"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Номинация фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева на премию "Золотой глобус" даст возможность обратить внимание членов киноакадемии "Оскар" на эту картину, сообщил РИА Новости продюсер фильма Александр Роднянский.
"Это как впервые, это всегда непредсказуемо. Крупнейшие кинематографисты претендуют на эту награду. Это очень сложная и трудно предсказуемая номинация, чрезвычайно громко звучащая в мировой киноиндустрии", — сказал Роднянский.
Он отметил, что эта номинация никак не связана с успехом "Левиафана". При этом эта номинация может стать хорошим подспорьем для премии "Оскар".
В категории также представлены снятая в Камбодже картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), немецкий "На пределе" (In the Fade) и "Квадрат" (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции.