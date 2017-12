"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Золотой глобус"

АШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщили в понедельник организаторы премии.

В категории также представлены камбоджийская картина режиссера Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), немецкий "На пределе" (In the Fade) и "Квадрат" (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Фильм в октябре допустили к борьбе за "Оскар", он также номинирован в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Нелюбовь" стал одним из самых успешных российских фильмов на кинофестивалях. В Каннах лента удостоилась приза жюри, а на Мюнхенском и Лондонском фестивалях завоевала Гран-при.