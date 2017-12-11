Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре Ленком в Москве. 11 декабря 2017

Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым в театре Ленком в Москве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Народного артиста СССР Леонида Броневого похоронили на Новодевичьем кладбище, рассказал представитель театра "Ленком".

"Леонид Сергеевич Броневой похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова", — сказал представитель театра.

Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни. Сегодня прошла гражданская панихида и прощание с артистом в театре "Ленком", где он проработал около 30 лет. Почтить память артиста пришли директор "Ленкома" Марк Варшавер, художественный руководитель театра Марк Захаров, актеры Дмитрий Певцов, Александр Збруев и Олег Меньшиков, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин.

Броневой запомнился зрителям по ярким ролям в кино: так, его визитной карточкой стал образ Мюллера в сериале "Семнадцать мгновений весны". Кроме того, он снялся в картинах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".

Одной из его последних работ стала картина "Простые вещи" режиссёра Алексея Попогребского. Актер признавался, что согласился на эту роль, поскольку проникся этой историей — историей о достоинстве.