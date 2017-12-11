МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Народного артиста СССР Леонида Броневого похоронили на Новодевичьем кладбище, рассказал представитель театра "Ленком".
Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни. Сегодня прошла гражданская панихида и прощание с артистом в театре "Ленком", где он проработал около 30 лет. Почтить память артиста пришли директор "Ленкома" Марк Варшавер, художественный руководитель театра Марк Захаров, актеры Дмитрий Певцов, Александр Збруев и Олег Меньшиков, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин.
Одной из его последних работ стала картина "Простые вещи" режиссёра Алексея Попогребского. Актер признавался, что согласился на эту роль, поскольку проникся этой историей — историей о достоинстве.