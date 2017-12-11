Умер актер, сыгравший в фильме "Фарго"

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский актер индейского происхождения Стив Ривис умер в возрасте 55 лет, сообщает New York Post.

Отмечается, что артист умер в больнице города Мизула, штат Монтана. Причины смерти не уточняются.

Steve Reevis Facts: 'Dances With Wolves' Actor Passes Away At 55 https://t.co/MDDX1ftahw — Rachel Middleton (@NewswithRachel) 11 декабря 2017 г.

Ривис начал актерскую карьеру в 1980-х, снимаясь в рекламе и на телевидении, а в 1988 году впервые появился на большом экране в фильме "Близнецы". Наибольшую известность ему принесла роль в картине "Фарго" (1995) Итана и Джоэла Коэнов, завоевавшей две премии "Оскар".

Всего актер снялся в 32 кинолентах и сериалах, среди которых "Дорз", "Танцующий с волками", "Все или ничего", "Крутой Уокер", "Малкольм в центре внимания" и "Кости".