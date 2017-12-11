Михалков считает, что российское кино начало выходить из тяжелого кризиса

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российский кинематограф начал выходить из тяжелого кризиса, поскольку зрители вернулись в кинозалы, чтобы смотреть картины, которые уже не "опускают их на дно", считает режиссер Никита Михалков.

"Для меня стало большой радостью, что люди стали ходить на российское кино, потому что оно перестало их "чморить" и опускать на дно. Самые кассовые картины за прошедшие с предыдущего съезда (Союза кинематографистов) годы – это, по сути, советское кино: в нем существует вера, надежда и любовь, мне кажется, что на сегодняшний день мы начинаем выходить из тяжелого кризиса", — сказал Михалков на съезде Союза кинематографистов в понедельник.

Михалков рассказал, что на прошлом съезде, в 2013 году, остро стояла проблема посещаемости российских фильмов.

"За четыре года проделана гигантская работа. В полтора раз увеличилось количество кинозалов. Кассовые сборы выросли в два раза в период с 2012 по 2016 год, россияне голосуют рублем за наше кино, зрителей российского кино стало на 70% больше", — сказал Михалков.