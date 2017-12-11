Назван лучший фильм ужасов 2017 года

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Фильм о студентах-каннибалах "Сырое" Джулии Дюкорно стал лучшим хоррором 2017 года по версии журнала Rolling Stone.
Вторую строчку рейтинга занял американский хоррор "Прочь" Джордана Пила. В фильме рассказывается о знакомстве чернокожего молодого человека с богатыми родителями его девушки, которые оказываются непримиримыми расистами.
На третьем месте — дебютная картина автралийского режиссера Бена Янга "Гончие любви", по сюжету которой маньяк и его подруга похищают, насилуют и убивают старшеклассниц.
В десятку лучших также вошли фильмы "Смертоносная земля", "Февраль", "Сплит", "Оно приходит ночью", "Дары смерти" и "Очень темные времена". Последняя строчку заняла лента "Мама!" Даррена Аронофски, главную роль в которой сыграла Дженнифер Лоуренс.