В "Ленкоме" прощаются с Леонидом Броневым

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Тамара Ходова. Прощание с народным артистом, актером театра и кино Леонидом Броневым проходит в театре "Ленком" в Москве в понедельник.

У входа в театр стоят с цветами несколько десятков людей, которые пришли проводить артиста в последний путь. Большое фойе "Ленкома" с изумрудными мраморными стенами огорожено красными лентами для организации потока людей. На сцене театра, где Броневой проработал более двадцати лет, стоит открытый гроб, окружённый алыми гвоздиками и венками.

После окончания гражданской панихиды актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни. Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли эту новость. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов и режиссеров.