"А кто не пьет? Назови!": главные цитаты героев Леонида Броневого

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Выдающийся актер Леонид Броневой, скончавшийся сегодня на 89-м году жизни, запомнился миллионам зрителей в первую очередь своими жанровыми киноролями. В его амплуа были и коварный Мюллер, и артист Велюров, и всезнающий доктор. Эти персонажи получились настолько колоритными, что их слова давно стали крылатыми. РИА Новости вспоминает самые известные высказывания любимых героев Леонида Броневого.

Аркадий Велюров

В "Покровских воротах" Броневому удалось перевоплотиться в самовлюбленного артиста, сделав его при этом бесконечно трогательным и не уступающим в обаянии Костику (Олег Меньшиков). Трагикомичный образ Велюрова — тот редкий случай, когда забываешь, где актер, а где вымышленный персонаж. Его фразами до сих пор разговаривают поколения зрителей.

"А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!"

"Аркадий Варламович, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?" — "Заметьте, не я это предложил".

"Велюров, сосед". — "Сосед!.. Мастер художественного слова".

"Вы слишком замахнулись!" — "Это мне свойственно".

"Вы ее…" — "Ну-ну, ну!" — "Вы ее…" — "Ну!" — "Вожделели!"

"Я попрошу без амикошонства! Я-то свою меру отлично знаю, а вот вас… вас я давно наблюдаю!"

"Но как вы спелись!"

"Особенно угнетают женщины от шестидесяти и выше. Начисто убивают тонус".

"Почему вы не смотрите фильм? Вы служитель муз". — "Я служу Мосэстраде!"

"Оставьте меня, я тоскую как Блок!" — "Что?"— "Наяда исчезла".

Генрих Мюллер

По иронии судьбы, именно роль группенфюрера СС в "Семнадцати мгновениях весны" принесла сыну "врага народа" Броневому всенародную славу, но, как это часто бывает, стала для него тяжким бременем. Он любил своего персонажа, но не придавал этой работе того колоссального значения, какое она приобрела в сознании зрителей. Отчасти благодаря фразам:

"Штирлиц, а вас я попрошу остаться".

"Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно".

"Ясность — это одна из форм полного тумана".

"Я люблю молчунов. Если друг — молчун, так это друг, а если враг, так это враг. Я уважаю их".

"Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет".

"В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать".

"Это не ерунда, это совсем даже не ерунда, дружище Биттнер".

Герцог

Эксцентричный герцог из фильма Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" — еще одна блестящая роль в фильмографии Леонида Броневого. Законодатель мод, вершитель судеб и военный стратег — таким запомнят зрители этого комического персонажа.

"Все решение в талии! Знаете, где мы будем делать талию? На уровне груди!"

"Хотите отрезной рукав? Пожалуйста! Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это. Но опускать линию талии — не дам!"

"А где наша гвардия? Гвардия где?"

"Кто подписал? Я подписал? Да, я подписал".

"Совершенно распустились! Кто хочет — объявляет войну, кто не хочет — не объявляет!"

"Талия на 10 сантиметров ниже, чем в мирное время".

"Что? Мне?! В этом?! В однобортном? Да вы знаете, что в однобортном уже никто не воюет? Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!"

"А почему продолжается война? Они что у вас, газет не читают?"

"Из Мюнхгаузена воду лить не будем! Он нам дорог просто как Карл Иероним… А уж пьет его лошадь или не пьет — это нас не волнует".

Доктор

"Формула любви" — еще один телевизионный хит Марка Захарова, где Леонид Броневой блеснул в роли второго плана. Актер сыграл невозмутимого уездного доктора, которого не удивишь ни датой рождения в "пачпорте", ни проглатыванием вилки за обедом.

"Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче".

"Печень вялая, сердечко шалит… Кончать надо с хиромантией, дружок".

"Голова — предмет темный, исследованию не подлежит".

"Ипохондрия есть жестокое любострастие, которое содержит дух в непрерывном печальном положении. Тут медицина знает разные средства, лучшее из которых и самое безвредное — беседа".