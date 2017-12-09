РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"А кто не пьет? Назови!": главные цитаты героев Леонида Броневого

17:4509.12.2017
(обновлено: 18:10 09.12.2017)
02710
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)Кадр из фильма Формула любвиКадр из фильма Формула любви
© Гостелерадио / Мосфильм (1984)

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Выдающийся актер Леонид Броневой, скончавшийся сегодня на 89-м году жизни, запомнился миллионам зрителей в первую очередь своими жанровыми киноролями. В его амплуа были и коварный Мюллер, и артист Велюров, и всезнающий доктор. Эти персонажи получились настолько колоритными, что их слова давно стали крылатыми. РИА Новости вспоминает самые известные высказывания любимых героев Леонида Броневого.

Аркадий Велюров

В "Покровских воротах" Броневому удалось перевоплотиться в самовлюбленного артиста, сделав его при этом бесконечно трогательным и не уступающим в обаянии Костику (Олег Меньшиков). Трагикомичный образ Велюрова — тот редкий случай, когда забываешь, где актер, а где вымышленный персонаж. Его фразами до сих пор разговаривают поколения зрителей.

  • "А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!"
  • "Аркадий Варламович, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?" — "Заметьте, не я это предложил".
  • "Велюров, сосед". — "Сосед!.. Мастер художественного слова".
  • "Вы слишком замахнулись!" — "Это мне свойственно".
  • "Вы ее…" — "Ну-ну, ну!" — "Вы ее…" — "Ну!" — "Вожделели!"
  • "Я попрошу без амикошонства! Я-то свою меру отлично знаю, а вот вас… вас я давно наблюдаю!"
  • "Но как вы спелись!"
  • "Особенно угнетают женщины от шестидесяти и выше. Начисто убивают тонус".
  • "Почему вы не смотрите фильм? Вы служитель муз". — "Я служу Мосэстраде!"
  • "Оставьте меня, я тоскую как Блок!" — "Что?"— "Наяда исчезла".

Генрих Мюллер

По иронии судьбы, именно роль группенфюрера СС в "Семнадцати мгновениях весны" принесла сыну "врага народа" Броневому всенародную славу, но, как это часто бывает, стала для него тяжким бременем. Он любил своего персонажа, но не придавал этой работе того колоссального значения, какое она приобрела в сознании зрителей. Отчасти благодаря фразам:

  • "Штирлиц, а вас я попрошу остаться".
  • "Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно".
  • "Ясность — это одна из форм полного тумана".
  • "Я люблю молчунов. Если друг — молчун, так это друг, а если враг, так это враг. Я уважаю их".
  • "Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет".
  • "В общем, дело тухлое, но постарайтесь его покопать".
  • "Это не ерунда, это совсем даже не ерунда, дружище Биттнер".

Герцог

Эксцентричный герцог из фильма Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" — еще одна блестящая роль в фильмографии Леонида Броневого. Законодатель мод, вершитель судеб и военный стратег — таким запомнят зрители этого комического персонажа.

  • "Все решение в талии! Знаете, где мы будем делать талию? На уровне груди!"
  • "Хотите отрезной рукав? Пожалуйста! Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это. Но опускать линию талии — не дам!"
  • "А где наша гвардия? Гвардия где?"
  • "Кто подписал? Я подписал? Да, я подписал".
  • "Совершенно распустились! Кто хочет — объявляет войну, кто не хочет — не объявляет!"
  • "Талия на 10 сантиметров ниже, чем в мирное время".
  • "Что? Мне?! В этом?! В однобортном? Да вы знаете, что в однобортном уже никто не воюет? Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!"
  • "А почему продолжается война? Они что у вас, газет не читают?"
  • "Из Мюнхгаузена воду лить не будем! Он нам дорог просто как Карл Иероним… А уж пьет его лошадь или не пьет — это нас не волнует".

Доктор

  • "Формула любви" — еще один телевизионный хит Марка Захарова, где Леонид Броневой блеснул в роли второго плана. Актер сыграл невозмутимого уездного доктора, которого не удивишь ни датой рождения в "пачпорте", ни проглатыванием вилки за обедом.
  • "Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче".
  • "Печень вялая, сердечко шалит… Кончать надо с хиромантией, дружок".

 

  • "Голова — предмет темный, исследованию не подлежит".
  • "Ипохондрия есть жестокое любострастие, которое содержит дух в непрерывном печальном положении. Тут медицина знает разные средства, лучшее из которых и самое безвредное — беседа".
  • "Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою, но вот чтоб так, за обедом… На десерт… и острый предмет… замечательно!"
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена