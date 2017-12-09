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Культура

В Париже провожают в последний путь Джонни Холлидея

14:2509.12.2017
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© REUTERS / Ludovic Marin, PoolПоклонники во время церемонии прощания с Джонни Холлидеем в Париже, Франция. 9 декабря 2017Поклонники во время церемонии прощания с Джонни Холлидеем в Париже, Франция. 9 декабря 2017
© REUTERS / Ludovic Marin, Pool

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Тысячи поклонников знаменитого французского певца Джонни Холлидея собрались в субботу в Париже, чтобы проводить своего кумира в последний путь, передает корреспондент РИА Новости.

Французский рок-певец Джонни Холлидей. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Национальный траур: Франция оплакивает смерть рок-легенды Джонни Холлидея
Джонни Холлидей скончался в среду в возрасте 74 лет от рака легких в своем доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.

Автомобильный кортеж, в котором едет катафалк с телом Холлидея, незадолго до полудня начал движение по главной улице города — Елисейским полям — в сопровождении полицейских. Его продолжением стала огромная колонна байкеров, решивших также почтить память исполнителя.

Французский "Элвис" Джонни Холлидей
© AFP 2017 / Philippe bouchonДжонни Холлидей родился 15 июня 1943 года в Париже. Настоящее имя певца Жан Филипп Лео Смет. На фото: выступление в Париже в 1982 году.Французский рок-певец Джонни Холлидей
© AFP 2017 / Philippe bouchon
Джонни Холлидей родился 15 июня 1943 года в Париже. Настоящее имя певца Жан Филипп Лео Смет. На фото: выступление в Париже в 1982 году.
© AFP 2017 / Patrick HertzogСвой сценический псевдоним артист позаимствовал у мужа двоюродной сестры, который выступал под именем Ли Холлидей. Он был лучшим другом молодого Жана Филиппа. На фото: Джонни Холлидей с невестой Аделин Блондьё на Каннском фестивале в 1990 году.Французский рок-певец Джонни Холлидей с невестой Аделиной Блондоу. 10 мая 1990
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Свой сценический псевдоним артист позаимствовал у мужа двоюродной сестры, который выступал под именем Ли Холлидей. Он был лучшим другом молодого Жана Филиппа. На фото: Джонни Холлидей с невестой Аделин Блондьё на Каннском фестивале в 1990 году.
© AFP 2017 / Anne-Christine PoujoulatДебют на сцене артиста также состоялся благодаря трио Les Halliday's, в котором помимо Ли Холлидея играли кузины будущей звезды Деста и Менэн. На фото: Джонни Холлидей с женой Аделин Блондьё приехали на свадьбу друзей в город Карпантра, 1994 год.Французский рок-певец Джонни Холлидей с женой Аделиной Блондоу. 6 апреля 1994
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujoulat
Дебют на сцене артиста также состоялся благодаря трио Les Halliday's, в котором помимо Ли Холлидея играли кузины будущей звезды Деста и Менэн. На фото: Джонни Холлидей с женой Аделин Блондьё приехали на свадьбу друзей в город Карпантра, 1994 год.
© AP Photo / Francois MoriСвой первый контракт Джонни Холлидей подписал в 1960 году, тогда же был записан и его первый альбом. На фото: Джонни Холлидей с женой Летицией перед премьерой фильма "Месть", в котором рок-музыкант сыграл главную роль, 2009 год.Французский рок-певец Джонни Холлидей с женой Летицией. 17 мая 2009
© AP Photo / Francois Mori
Свой первый контракт Джонни Холлидей подписал в 1960 году, тогда же был записан и его первый альбом. На фото: Джонни Холлидей с женой Летицией перед премьерой фильма "Месть", в котором рок-музыкант сыграл главную роль, 2009 год.
© AP Photo / LindЗа свою музыкальную карьеру Джонни Холлидей продал около 100 миллионов дисков, 18 альбомов музыканта стали платиновыми. На фото: Джонни Холлидей играет для сослуживцев в немецком городе Оффенбург после возвращения из медового месяца.Французский рок-певец Джонни Холлидей во время военной службы после возвращения из медового месяца
© AP Photo / Lind
За свою музыкальную карьеру Джонни Холлидей продал около 100 миллионов дисков, 18 альбомов музыканта стали платиновыми. На фото: Джонни Холлидей играет для сослуживцев в немецком городе Оффенбург после возвращения из медового месяца.
© AFP 2017Джонни Холлидей отыграл более 400 турне, на которых присутствовали более 15 миллионов зрителей. На фото: музыкант отдыхает во время репетиции в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.Французский рок-певец Джонни Холлидей
© AFP 2017
Джонни Холлидей отыграл более 400 турне, на которых присутствовали более 15 миллионов зрителей. На фото: музыкант отдыхает во время репетиции в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.
© AP Photo / Jean Jacques LevyПоследний альбом музыканта Jamais seul ("Никогда не одинок") вышел в 2011 году. Альбом занимал первое место во французских чартах в течение двух недель. На фото: репетиция в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.Французский рок-певец Джонни Холлидей
© AP Photo / Jean Jacques Levy
Последний альбом музыканта Jamais seul ("Никогда не одинок") вышел в 2011 году. Альбом занимал первое место во французских чартах в течение двух недель. На фото: репетиция в концертном зале Olympia в Париже, 1962 год.
© AP Photo / Jacques BrinonНа вручении 31-й ежегодной французской музыкальной премии Victoires de la musique Джонни Холлидей получил награду за лучший альбом.Французский рок-певец Джонни Холлидей
© AP Photo / Jacques Brinon
На вручении 31-й ежегодной французской музыкальной премии Victoires de la musique Джонни Холлидей получил награду за лучший альбом.
© AFP 2017 / Pierre GuillaudВ 1997 году президент Франции Жак Ширак вручил музыканту орден Почетного легиона. На фото: Джонни Холлидей с золотым диском музыкальной студии Phonogram, 1982 год.Французский рок-певец Джонни Холлидей
© AFP 2017 / Pierre Guillaud
В 1997 году президент Франции Жак Ширак вручил музыканту орден Почетного легиона. На фото: Джонни Холлидей с золотым диском музыкальной студии Phonogram, 1982 год.
© AFP 2017 / Bertrand GuayМузыкант активно снимался в кино. На его счету почти 40 ролей, в том числе в таких фильмах, как "Ограбление по-французски", "Человек с поезда", "Чудовище". На фото: юбилейный концерт Джонни на стадионе Парк де Пранс в 2003 году.Французский рок-певец Джонни Холлидей
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Музыкант активно снимался в кино. На его счету почти 40 ролей, в том числе в таких фильмах, как "Ограбление по-французски", "Человек с поезда", "Чудовище". На фото: юбилейный концерт Джонни на стадионе Парк де Пранс в 2003 году.
© AP Photo / MarquetonДжонни Халлидей был женат пять раз. Его первой женой была французская певица Сильви Вартан (на фото). Они расстались в 1980 году. После этого музыканта связывали отношения с манекенщицей Элизабет Этьен, актрисами Натали Бэй и Аделин Блондье. С 1996 года Холлидей был женат на актрисе Летиции Холлидей. Пара удочерила двух девочек из Вьетнама.Джонни Халлидей и Сильви Вартан на свадебной церемонии. 12 апреля 1965
© AP Photo / Marqueton
Джонни Халлидей был женат пять раз. Его первой женой была французская певица Сильви Вартан (на фото). Они расстались в 1980 году. После этого музыканта связывали отношения с манекенщицей Элизабет Этьен, актрисами Натали Бэй и Аделин Блондье. С 1996 года Холлидей был женат на актрисе Летиции Холлидей. Пара удочерила двух девочек из Вьетнама.
© AFP 2017В марте 2017 года французский рок-исполнитель заявил, что проходит лечение от рака. СМИ сообщали, что химиотерапия негативно отразилась на здоровье музыканта. Джонни Холлидей умер 6 декабря в своем доме в Марн-ла-Кокетт. На фото: выступление Джонни Холлидея в Париже, 1971 год.Французский рок-певец Джонни Холлидей
© AFP 2017
В марте 2017 года французский рок-исполнитель заявил, что проходит лечение от рака. СМИ сообщали, что химиотерапия негативно отразилась на здоровье музыканта. Джонни Холлидей умер 6 декабря в своем доме в Марн-ла-Кокетт. На фото: выступление Джонни Холлидея в Париже, 1971 год.
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Несмотря на непривычно холодную погоду, установившуюся во французской столице, тротуары проспекта оказались заполнены людьми, пришедшими попрощаться с Холлидеем. С приближением главной машины кортежа люди начинают аплодировать, кричать и петь самые известные песни исполнителя, а также размахивать флагами с его изображением. Многие принесли с собой футболки с портретами Холлидея.

Французский рок-певец Джонни Холлидей. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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СМИ назвали место захоронения Джонни Холлидея
Маршрут процессии лежит через площадь Согласия, а финальной точкой станет церковь Мадлен, где пройдёт служба в память о певце. Планируется, что участие в ней примет и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.

Подробнее о биографии Джонни Холлидея читайте в справке РИА Новости >>

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