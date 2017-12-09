В Париже провожают в последний путь Джонни Холлидея

Поклонники во время церемонии прощания с Джонни Холлидеем в Париже, Франция. 9 декабря 2017

Поклонники во время церемонии прощания с Джонни Холлидеем в Париже, Франция. 9 декабря 2017

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Тысячи поклонников знаменитого французского певца Джонни Холлидея собрались в субботу в Париже, чтобы проводить своего кумира в последний путь, передает корреспондент РИА Новости.

Джонни Холлидей скончался в среду в возрасте 74 лет от рака легких в своем доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.

Автомобильный кортеж, в котором едет катафалк с телом Холлидея, незадолго до полудня начал движение по главной улице города — Елисейским полям — в сопровождении полицейских. Его продолжением стала огромная колонна байкеров, решивших также почтить память исполнителя.

Несмотря на непривычно холодную погоду, установившуюся во французской столице, тротуары проспекта оказались заполнены людьми, пришедшими попрощаться с Холлидеем. С приближением главной машины кортежа люди начинают аплодировать, кричать и петь самые известные песни исполнителя, а также размахивать флагами с его изображением. Многие принесли с собой футболки с портретами Холлидея.

Маршрут процессии лежит через площадь Согласия, а финальной точкой станет церковь Мадлен, где пройдёт служба в память о певце. Планируется, что участие в ней примет и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.

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