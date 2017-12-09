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Культура

Умер Леонид Броневой

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Умер Леонид Броневой (20)
22:0609.12.2017
(обновлено: 22:07 09.12.2017)
08913
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкАктер Леонид Броневой. Архивное фотоАктер Леонид Броневой. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни. Прощание с актером состоится 11 декабря в театре "Ленком", похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Актер Леонид Броневой. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Биография Леонида Броневого
О смерти артиста РИА Новости сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сказал он.

Попрощаться с Броневым можно будет в понедельник в Большом зале "Ленкома". Церемония начнется в 11 утра. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Cын врага народа

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В 1937 году его отца арестовали как врага народа, а семью сослали в Киевскую область. В Киев Броневые вернулись в 1941 году, а с началом войны оказались в эвакуации в Казахстане.

Эпизод из фильма Семнадцать мгновений весны. Архивное фото
© РИА Новости
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"Амплуа — на все руки". Каким актером и человеком был Леонид Броневой
Броневой окончил Ташкентский институт театрального искусства имени А. Н. Островского. После выпуска работал в Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина,  затем — в Оренбургском областном драматическом театре имени Горького.

В 1953 году он поступил сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, после окончания которой снова вернулся в провинцию — играл в театрах Грозного, Иркутска и Воронежа.

В 1961 году перебрался в Москву, а год спустя его приняли в труппу Театра на Малой Бронной, которому Броневой отдал более четверти века. Наиболее значительными его работами на этой сцене были роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом: Яичница в "Женитьбе", Капулетти в "Ромео и Джульетте", Христофор Блохин в "Сказках старого Арбата", Чимендяев в "Директоре театра".

В 1988 году Броневой перешел в "Ленком", где прослужил без малого тридцать лет, создав запоминающиеся образы: Крутицкого в "Мудреце", доктора Дорна в "Чайке", герцога Норфолка" в "Королевских играх", Потапыча в "Варваре и еретике", Фирса в "Вишевом саде", князя Собакина в "Дне опричника".

Броневой много снимался в кино. Его дебютом в 1964 году стала роль жандармского полковника в фильме "Товарищ Арсений", а прославился на весь Советский Союз он после "Семнадцати мгновений весны", где сыграл шефа гестапо Генриха Мюллера. Еще одной "визитной карточкой" артиста была роль Велюрова в "Покровских воротах". Запомнился он зрителям и по фильмам "Агония", "Вооружен и очень опасен", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Небеса обетованные".

В последние годы Броневой тяжело болел. В 2012 году он перенес инфаркт, однако в 2014-м снова вышел на сцену в роли Фирса в "Вишневом саде".

Большой и щедрый талант

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров назвал Броневого артистом божьей милостью, многие работы которого остаются непревзойденными. 

Леонид Броневой. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Режиссер назвал Броневого артистом и личностью невероятного масштаба
"Его вклад в культуру, в театр, в кинематограф России огромен. Его роли, которые он создал в фильме "Семнадцать мгновений весны", Дорн в спектакле нашего театра "Чайка", являются незабываемыми, выдающимися работами. Броневой много сделал для "Ленкома". Он участвовал действительно в строительстве и развитии театра и был в этом смысле большим примером. Ленкомовцы его никогда не забудут. Его уход — тяжелейшая утрата", — сказал Захаров РИА Новости.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера. По его словам, это невосполнимая утрата для всей отечественной культуры.

"Его искренне любили зрители разных поколений — за большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора. За богатейшую галерею работ в театре и кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности", — говорится в президентской телеграмме.

"Он был великолепен"

Коллеги называют Броневого великим артистом и настоящим любимцем народа.

Леонид Броневой в театре Ленком. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кинокритик назвал Броневого знаковой фигурой в кино
"Броневой был исключительной личностью. Он был невероятно индивидуален и обладал огромным талантом. Его очень любили зрители, с которыми он всегда находил контакт. Я его видела еще совсем молодым в его театральных ролях. Он был великолепен, он был импозантным, неотразимым мужчиной. Броневой был артистом Анатолия Эфроса, выдающегося режиссера, и это уже очень о многом говорит. Он был прекрасным партнером. Мне посчастливилось играть с ним и в театре в спектаклях "Чайка", "Мудрец", и в фильме "Прошу слова", — сказала народная артистка СССР Инна Чурикова.

По ее словам, Броневой был непростым человеком, который всегда говорил то, что думал. Но он был открытым, честным, его уважали и любили в театре.

"Леонид Сергеевич обладал каким-то необычайно тонким внутренним чувством юмора. При этом он всегда был серьезен, а зрители умирали со смеху. Но что говорить, потеря такого человека — это большое горе", — сказала актриса.

"Не стало великого артиста, любимца народа. Артиста, который не просто играл, а жил своей профессией. Леонид Сергеевич любую роль пропускал через свое сердце, через свою душу. Его искусство всегда доставляло огромное удовольствие. Он блестяще сыграл в фильме "Семнадцать мгновений весны". И то, что я видел в театре его работы, они замечательные. Люди ходят смотреть на таких артистов, потому что через них, через их игру они что-то узнают о себе", — считает народный артист России Валентин Гафт.

По его словам, Броневой был человеком, который не переставал работать. 

"Он был, как говорят сейчас, настоящим деятелем искусства. Жизнь не просто выбирает себе кумиров. Надо это заслужить. И Леонид Сергеевич это заслужил", — добавил Гафт.

Увековечить память

Эпизод фильма Небеса обетованные. Архивное фото
© РИА Новости
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Путин выразил соболезнования родным и близким Леонида Броневого
Память о Броневом могут увековечить в Москве, заявил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Он — кавалер всех орденов, насколько я знаю, поэтому память будет увековечена, сомнений быть не может", — сказал Герасимов.

Броневой был народным артистом СССР и РСФРС, лауреатом государственных премий РСФСР и России, полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней. В 2008 году он получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Простые вещи", а в 2013 году — премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

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