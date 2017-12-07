Ани Лорак исполнит главную женскую партию в ледовом шоу "Руслан и Людмила"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Главную женскую партию в ледовом шоу "Руслан и Людмила", мировая премьера которого состоится в Москве 23 декабря, исполнит певица Ани Лорак, сообщают организаторы мероприятия.

Премьера ледового мюзикла "Руслан и Людмила" пройдет 23 декабря в московском ледовом дворце ДС "Мегаспорт". Постановки будут идти ежедневно до 7 января 2018 года. По сообщению организаторов, главную женскую партию исполнит Ани Лорак.

"Мне очень приятно, что красавица Людмила, которая обладает не только сильным характером, но и чистой душой, заговорит и запоет моим голосом. Я с радостью согласилась, ведь Людмила поистине литературная Дива, и ее образ мне очень близок", – сказала Лорак, чьи слова приводит пресс-служба.

Партию Черномора в мюзикле исполнит российский певец Филипп Киркоров.

В проекте примут участие фигуристы мирового уровня, в том числе Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Филипп Канделоро, Виктор Петренко и многие другие. Режиссером-постановщиком выступит Алексей Сеченов.