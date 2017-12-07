Валерий Гергиев возглавит оркестр музыкального фестиваля в Вербье

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дирижер Валерий Гергиев займет в 2018 году пост руководителя оркестра Международного музыкального фестиваля в Вербье (Швейцария) — одного из самых престижных музыкальных смотров, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

В состав оркестра входят молодые музыканты в возрасте от 16 до 29 лет, выбираемые на конкурсной основе. За 17 лет существования оркестра в нем приняли участие более тысячи музыкантов.

Юбилейный 25-й фестиваль в Вербье пройдет с 19 июля по 5 августа 2018 года. На концерте-открытии Гергиев впервые встанет за пульт фестивального оркестра в новом статусе. Маэстро продирижирует оперой Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер" и выступит в большом гала-концерте по случаю юбилея фестиваля, который состоится 25 июля.

В программе примут участие известнейшие музыканты, в числе которых Марта Аргерих, Кристоф Барати, Юрий Башмет, Юджи Ванг, Готье Капюсон, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Даниил Трифонов и другие.

Гергиев уделяет большое внимание работе с молодыми музыкантами. По его инициативе было возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор, выступивший в Мариинском-2, Большом театре и на закрытии Зимних Олимпийских игр в Сочи.

С 2013 года маэстро руководит Национальным молодежным оркестром США, регулярно выступает с молодежными оркестрами фестиваля в Шлезвиг-Гольштейне, фестиваля в Вербье и Тихоокеанского музыкального фестиваля в Саппоро. С 2015 года в Мариинском театре проходит ежегодный фестиваль "Мариинский NEXT", в котором принимают участие детские и молодежные оркестры Санкт-Петербурга.