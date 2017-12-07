Звезда "Игры престолов" рассказала, когда выйдет восьмой сезон сериала

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Исполнительница роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов" актриса Софи Тернер заявила, что выход нового сезона намечен на 2019 год, сообщает издание Variety.
"Игра престолов" выходит в 2019 году", — заявила Тернер на вопрос, взволнована ли она по поводу премьеры восьмого сезона.
По поводу гибели в сериале героя актера Эйдана Гиллена, Петира Бейлиша, актриса заявила, что ей будет трудно работать на съемках без него. "Прощаться с ним было очень сложно… потому что он был моим наставником. Я извлекла очень много уроков, пока смотрела, как он играет", — отметила Тернер.
Актриса добавила, что съемки в сериале стали для нее "благословением и проклятием". "Это благословение и проклятие, то, что "Игра престолов" — моя первая работа, и то, что работаю с такими поразительными сценариями и невероятными бывалыми актерами и лучшей командой. Это превращает тебя немного в сноба, я думаю", — приводит издание слова исполнительницы роли Сансы Старк.
Ранее стало известно, что заключительный эпизод седьмого сезона "Игры престолов", вышедшего в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 миллионов просмотров.