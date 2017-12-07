Москвичи все больше предпочитают цифровой формат книг

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Почти пятая часть продаж электронных книг в России приходится на москвичей, при этом жители столицы все чаще предпочитают цифровой формат бумажным книгам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Такой вывод сделали эксперты, которые проанализировали книжный рынок за 2017 год.

"Одна из причин отказа от традиционных бумажных книг — это доступность мобильного интернета и возможность выбора форматов для чтения на планшете или смартфоне. На долю москвичей приходится 19% от объема продаж оцифрованных изданий в России. Читатели чаще всего интересуются фэнтези, детективами, современной прозой и любовными романами", — говорится в сообщении.

По данным сайта, аудиокниги также набирают популярность. Москвичи приобрели 40% контента именно в формате аудио. При этом сейчас на законодательном уровне принимаются меры для снижения уровня пиратства в этой сфере. В частности, блокируются ресурсы с нелегальным контентом.

Эксперты ожидают, что благодаря новым инициативам уровень пиратства может снизиться с нынешних 65–80% до 30–40%. В итоге возрастет инвестиционная привлекательность распространения книг в электронных форматах.

Во время мониторинга состояния московского книжного рынка эксперты Российского книжного союза учитывали большой объем статистических данных, результаты интервью представителей издательского и книготоргового сообществ, а также социологических опросов, отмечается в релизе.