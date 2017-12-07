Москвичи все больше предпочитают цифровой формат книг

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Почти пятая часть продаж электронных книг в России приходится на москвичей, при этом жители столицы все чаще предпочитают цифровой формат бумажным книгам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
"Одна из причин отказа от традиционных бумажных книг — это доступность мобильного интернета и возможность выбора форматов для чтения на планшете или смартфоне. На долю москвичей приходится 19% от объема продаж оцифрованных изданий в России. Читатели чаще всего интересуются фэнтези, детективами, современной прозой и любовными романами", — говорится в сообщении.
По данным сайта, аудиокниги также набирают популярность. Москвичи приобрели 40% контента именно в формате аудио. При этом сейчас на законодательном уровне принимаются меры для снижения уровня пиратства в этой сфере. В частности, блокируются ресурсы с нелегальным контентом.
Во время мониторинга состояния московского книжного рынка эксперты Российского книжного союза учитывали большой объем статистических данных, результаты интервью представителей издательского и книготоргового сообществ, а также социологических опросов, отмечается в релизе.