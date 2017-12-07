Издание отмечает, что певец в 2017 году заработал 130 миллионов долларов. Текущий год стал самым прибыльным для него за всю карьеру в связи с продажей части акций компании Sean John, которая занимается производством модной одежды. В результате этой сделки, как пишет
Forbes, артист получил около 70 миллионов долларов. На второй строчке рейтинга расположилась американская певица Бейонсе, доход которой в 2017 году составил 105 миллионов долларов. Издание отмечает, что большую часть этой суммы артистке принес седьмой концертный тур в поддержку альбома Lemonade.
Тройку самых высокооплачиваемых музыкантов года замкнул канадский рэпер Дрейк. За 2017 год певец заработал около 92 миллионов долларов, в том числе благодаря концертному туру в поддержку студийного альбома Views.
В десятке рейтинга также оказались канадский исполнитель эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd ($92 миллиона), британская группа Coldplay ($88 миллионов), американская рок-группа Guns N' Roses ($84 миллиона), канадский певец Джастин Бибер ($83,5 миллиона), музыкант Брюс Спрингстин ($75 миллионов), британская певица Адель ($69 миллионов) и Metallica ($66,5 миллионов).
При составлении рейтинга издание использовало данные за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года.
Замыкает десятку самых финансово успешных музыкальных исполнительниц минувшего года американская певица и актриса Барбра Стрейзанд. Обладательница двух "Оскаров" за минувший год заработала 30 миллионов долларов.
Американская певица Кэти Перри, заработавшая за прошлый год 33 миллиона долларов, находится на девятой строчке рейтинга Forbes. Основной доход певице принесли рекламные контракты с CoverGirl, Claire's и H&M, а также релиз нового альбома Witness.
Седьмую строчку рейтинга Forbes американской певице Рианне обеспечили ее многочисленные концерты, съемки в сериале "Мотель Бейтсов", а также сотрудничество с брендом Puma и компанией Samsung. Ее доход составил 36 миллионов долларов.
На шестой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых певиц года оказалась Долли Партон. Американская кантри-певица на родине признана самой успешной исполнительницей в своем жанре. Ее доход за год составил 37 миллионов долларов.
Дженнифер Лопес заняла пятую строчку списка Forbes, заработав в минувшем году 38 миллионов долларов. Успех певице принес новый телевизионный проект World of Dance, где она выступает в роли судьи и исполнительного продюсера. Кроме того, у Джей Ло есть шоу в Лас-Вегасе и собственная линия косметики под брендом L'Oreal.
Тройку лидеров списка открывает Тейлор Свифт, чей доход за год составил 44 миллиона долларов. Для певицы этот показатель является значительным падением по сравнению с предыдущим годом, когда она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
Обладательница "Грэмми" за лучший альбом года, британская певица Адель остановилась в шаге от титула самой высокооплачиваемой исполнительницы года. Продажи альбома и мировые гастроли принесли ей 69 миллионов долларов.
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