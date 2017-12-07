Ольга Бузова, Дима Билан и суровый быт женской колонии в фильме "Жги!"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат выходит одна из самых ожидаемых отечественных картин года — мелодрама "Жги!". Режиссерский дебют актера Кирилла Плетнева уже был отмечен призом на фестивале "Кинотавр". Успеху ленты во многом способствовал прекрасный актерский состав: в фильме сыграли Инга Оболдина, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Анна Уколова и Татьяна Догилева. В эпизодах также появляются звезды российской эстрады: Ольга Бузова, Дима Билан и Лариса Долина.

Корреспондент РИА Новости уже посмотрела картину и обсудила ее с исполнительницей одной из главных ролей — актрисой Викторией Исаковой.

На первый взгляд, это сентиментальное развлекательное кино в духе "Миллионера из трущоб". Классическая история про Золушку: надзирательница провинциальной женской колонии Алевтина (Инга Оболдина), благодаря феноменальному голосу и помощи заключенной с консерваторским образованием (Виктория Исакова), становится участницей популярного вокального телешоу. Но на деле сказка оказывается серьезным фильмом о реалиях женской колонии.

© Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!" © Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!"

"У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью", — говорит своей надзирательнице заключенная Маша Стар. Зэчка с "нездешним" именем в прошлом была певицей, но после страшной аварии осталась инвалидом и получила три года за убийство изводившего ее мужа. Но даже оказавшись в неволе, где царят далекие от человечности законы, Мария остается самым свободным человеком на зоне. Актриса Виктория Исакова поясняет, что этот образ сильно отличается от ее предыдущих ролей, поэтому ей было так интересно сыграть в "Жги!".

"Именно этим она меня и зацепила — она в общем далека от меня привычной, существует дистанция. И, конечно, хочется делать что-то новое, пробовать себя в разных образах. Актер всегда наделяет персонажа какими-то внутренними качествами, а персонаж дает многое актеру, возможно, даже живет какое-то время в нем после того, как роль сыграна", — уверена Исакова.

© Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!" © Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!"

В колонии не умеющей держать язык за зубами калеке приходится несладко с первых же дней. Кажется, что положение должно ухудшиться после того, как Мария выкладывает в Сеть видео, на котором старшая надзирательница Алевтина вдохновенно поет песню "Старинные часы".

Ролик моментально становится вирусным, героиню сравнивают с молодой Аллой Пугачевой, а для съемок репортажа о "певице с зоны" приезжает столичная звезда — телеведущая Ольга Бузова. Она предлагает Алевтине участвовать в шоу "Зажги!" и советует исполнить на первом туре арию из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.

Для запуганной начальником и мужем Алевтины это единственный шанс вырваться из безысходной реальности колонии с ее коррупцией и бесчеловечным отношением к заключенным. Но зажатой, привыкшей скрывать свои эмоции и тело за формой женщине нужен опытный помощник. Этим помощником неожиданно становится ее главная антагонистка — хромая певица, которая берется всего за две недели сделать из "бой-бабы" оперную исполнительницу.

© Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!" © Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!"

У этих героинь диаметрально противоположные взгляды. "Жизнь невозможно повернуть назад" — опасается Алевтина. "Пока ты жив, вставай и пробуй" — возражает ей бунтарка Маша. И у них получается — несмотря на постоянное противодействие мужчин, которые в этом фильме все как один мерзавцы.

Кирилл Плетнев создает на экране мир мужского произвола, в котором женщина больше надеется на Ольгу Бузову, чем на собственного супруга. В этом можно усмотреть феминистский подтекст, но это скорее просто следствие изменений, которые происходят в последнее время, считает Виктория Исакова.

"Я часто с этим сталкиваюсь. Видимо, мир меняется в эту сторону. Очень много смотрю картин и читаю сценариев, в которых именно женщины отвечают за решение проблем, являются такими тягачами, локомотивами всего, что происходит. Именно женщины совершают хорошие, крутые поступки. Не знаю, может, мы просто все устали от того, что это всегда было отдано мужчинам. Не думаю, что Кирилл об этом задумывался, когда писал сценарий, но уверена, он очень любит женщин, особенно свою маму", — говорит актриса.

© Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!" © Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!"

Если роль Алевтины создавалась конкретно под Ингу Оболдину, то с кастингом на других героев было сложнее. На месте начальника колонии, которого сыграл Владимир Ильин, Плетнев изначально хотел видеть Сергея Гармаша, эпизод с Димой Биланом должен был играть Филипп Киркоров, а роль Ольги Бузовой задумывалась под Ивана Урганта. А вот всю массовку — заключенных колонии — сыграли бывшие надсмотрщицы законсервированной колонии в Псковской области, в которой и проходили съемки фильма.

Взаимодействие с реальными работниками системы наказания помогли актерам лучше вжиться в роль, но больше всего помогала атмосфера, созданная на площадке, говорит Виктория Исакова.

"У нас были, конечно, консультанты и люди, сведущие в этой тематике. Задача режиссера и художника — создать вокруг атмосферу и ту жизнь, в которую ты погружаешься. Оказывается, что тот, кто несвободен физически, внутренне свободен даже больше. Так очень часто бывает в жизни", — рассказывает актриса.

© Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!" © Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!"

Пожалуй, самым большим шоком для зрителя станет отсутствие хэппи-энда в этой сказке о побеге из тюрьмы за мечтой. К тому, что заключенная Маша так и не получила свободу, за которую непримиримо боролась, Виктория Исакова относится философски: зло должно быть наказано, несмотря на благие намерения.

"У Кирилла (режиссера картины. — Прим. ред) в какой-то момент появилась мысль, что героиня не должна умирать, но я прямо настаивала, чтобы это обязательно произошло, потому что все равно по-детски считаю, что зло должно быть наказано. Несмотря на то что Маша потрясающий и внутренне богатый персонаж, она совершила преступление", — объясняет Исакова.

© Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!" © Кинокомпания Марс Медиа, Кинокомпания Sputnik, 2017 Кадр из фильма "ЖГИ!"

Фильм "Жги!" стирает грань между комедией и драмой. Ни наличие в кадре карикатурной блондинки Ольги Бузовой, ни пляски надзирателей с заключенными в титрах не заглушают ощущение того, что под маской водевиля скрыто серьезное социальное кино.

"Это, безусловно, жанровая картина. В ней действительно много юмора, но если говорить о какой-то сверхидее, то она, конечно, выходит за рамки развлекательного кино. Я думаю, что это серьезное высказывание. В то же время это художественный, а не документальный фильм. Какая-то доля сказки, режиссерской и сценаристской фантазии в нем должна быть", — считает Виктория Исакова.