На Critics' Choice Awards номинировали 10 кинокартин

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Десять кинокартин, в том числе "Форма воды", "Секретное досье", "Дюнкерк", "Леди Птица" и "Зови меня своим именем" номинированы на премию Critics Choice Award 2018, победители будут объявлены 11 января.

В числе претендующих на премию кинокритиков фильмов также представлены "Любовь – болезнь" (The Big Sick) Майкла Шоуолтера, "Темные времена" (Darkest Hour) Джо Райта, "Проект Флорида" (The Florida Project) Шона Бэйкера, "Прочь" (Get Out) Джордана Пила и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing Missouri) Мартина МакДона.

Лидером по числу номинаций стала картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо, картина представлена в 14 категориях, в том числе за лучшие актерские работы (Салли Хокинс, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер), режиссуру и сценарий, операторскую работу, костюмы, монтаж, спецэффекты и музыку.

"Зови мена своим именем" (Call Me By Your Name) режиссера Луки Гуаданьино, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана и "Леди Птица" (Lady Bird) Греты Гервиг удостоены упоминания в восьми категориях, в том числе за режиссуру.

За награду кинокритиков в категории "лучший актер" будут бороться Тимоти Чаламет, Джеймс Франко, Джейк Джилленхол, Том Хэнкс, Дэниел Калуя, Дэниел Дэй-Льюис и Гари Олдман. На звание лучшей актрисы уходящего года критиками представлены Джессика Честейн, Салли Хокинс, Фрэнсис Макдорманд, Марго Робби, Сирша Ронан и Мэрил Стрип.

Премия Critics' Choice Award ручается крупнейшим объединением критиков США и Канады Ассоциацией теле- и кинокритиков (BFCA) и Ассоциацией журналистов телевещания (BTJA). 23-я церемония вручения награды пройдет 11 января.