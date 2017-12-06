Театральный музей имени Бахрушина отметит 200-летие Петипа

МОСКВА,6 дек – РИА Новости. Театральный музей им. Бахрушина подготовил специальную программу, посвященную 200-летию со дня рождения легендарного солиста и балетмейстера Мариуса Петипа: в рамках "Года М.И. Петипа" в музее пройдет выставка "Два века Петипа", выйдет в свет уникальное издание "Мариус Петипа. Мемуары и другие документы", и в завершении пройдет Международная научная конференция "Мариус Петипа: Империя балета: от возвышения до упадка", рассказал РИА Новости директор музея Дмитрий Родионов.

Откроет юбилейный год выставка "Два века Петипа" (с 3 марта по 10 июня).

"Более 300 артефактов, связанных с творчеством Петипа, впервые в таком объеме будет представлена в этой экспозиции. В основном это экспонаты из нашего музея, который благодаря дружбе Бахрушина с Петипа, обладает богатейшим архивом. На выставке можно будет увидеть произведения живописи, графики, архивные документы, фотоматериалы, книги, афиши и программы", — сказал Родионов.

Также директор музея отметил, что для этой масштабной выставки свои материалы представили — Мариинский театр, Академия русского балета им. Вагановой, РГАЛИ и Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства.

"В Международной научной конференции, на которой будут обсуждаться вопросы изучения и сохранения наследия Петипа, примут участие театроведы, культурологи, исследователи русского балета из США, Франции, Норвегии, России. Мы проводим ее совместно с Большим театром и Институтом искусствознания", — пояснил Родионов.

Также музей им. Бахрушина подготовил издание "Мариус Петипа. Мемуары и другие документы". По словам Родионова, "полной и строго документальной биографии Петипа до сих не было создано ни русскими, ни зарубежными исследователями".

"Биографические очерки, которые выходили в ХХ веке, издавались на основе мемуаров Мариуса Ивановича, которые страдали отсутствием комментариев и требовали строго научной редакции. Это будет солидный труд, богато иллюстрированный, с фотографиями, многие из которых будут представлены впервые", — подытожил собеседник агентства.