Сын рассказал о самочувствии Табакова

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Состояние худрука МХТ имени А. П. Чехова Олега Табакова улучшилось, рассказал РИА Новости сын народного артиста СССР Антон Табаков.

Он выразил надежду, что вскоре отец будет чувствовать себя еще лучше.

Табакова госпитализировали 27 ноября. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости тогда сообщили, что актера определили в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что артист "давно проходит плановое стоматологическое лечение".

Московский театр под руководством Табакова из-за госпитализации худрука отменил ближайшие спектакли "Чайка", "Год, когда я не родился", "Дракон" и "Юбилей ювелира".