Сын рассказал о самочувствии Табакова

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Состояние худрука МХТ имени А. П. Чехова Олега Табакова улучшилось, рассказал РИА Новости сын народного артиста СССР Антон Табаков.
Табакова госпитализировали 27 ноября. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости тогда сообщили, что актера определили в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что артист "давно проходит плановое стоматологическое лечение".
Московский театр под руководством Табакова из-за госпитализации худрука отменил ближайшие спектакли "Чайка", "Год, когда я не родился", "Дракон" и "Юбилей ювелира".