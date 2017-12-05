Кобзон намерен выйти из экспертного совета и коллегии при Минкультуры

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил, что направил письмо на имя главы Министерства культуры Владимира Мединского, в котором уведомляет его о своем выходе из состава экспертного совета и коллегии при Минкультуры.

Депутат во вторник в ходе заседания комитета напомнил, что в министерстве культуры существуют два подразделения: экспертный совет и коллегия. По словам Кобзона, экспертный совет рассматривает различного рода поощрения, присваивает звания артистам, "и мы — члены экспертного совета — понятия не имеем, кто эти артисты из Якутии, из Забайкалья, из других мест, и безжалостно их вычеркиваем, а они очень важны для культуры в своем регионе".

Он отметил, что не хочет мириться с субъективностью принятия решения исполнительного совета и тем более несуществующего конъюнктурного решения коллегии министерства.

"Я публично направил министру культуры письма с уведомлением о том, что я выхожу и из экспертного совета и из состава коллегии. Потому что я считаю, что комитет по культуры, который постоянно занимается острыми моментами культур, должен и обязан знать, что происходит в кинематографе, церкви, театре, музыки, а как могут они знать, если сами руководители в министерстве этого не знают. Там нет ни одного представителя, который бы имел профессиональное отношение к культуре", — заявил Кобзон на заседании комитета.