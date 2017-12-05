Пушкинский музей готов представить в Японии новую выставку через три года

ТОКИО, 5 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина через три года сможет представить в Японии новую выставку, сообщила РИА Новости директор музея Марина Лошак.

"Собрание настолько богатое, что мы можем сложить много разных выставок. Мы не хотим частить, чтобы не надоесть нашим японским друзьям, но я считаю, что через три года у нас есть возможность сделать еще нечто новое. Может быть, не делать огромные выставки, делать поменьше, но этот год действительно будет кульминационным. Я знаю, что мои коллеги собираются привезти сюда, и мы очень активны тоже. Выставка, посвященная эпохе Эдо, которую мы делаем в Москве, это феноменальная выставка. Министерство культуры Японии нам дает четыре вещи, которые являются национальным достоянием и ни разу не выезжали за пределы Японии. Это будет огромное событие, и мы надеемся, что Абэ и Путин тоже будут у нас", — сказала Марина Лошак.

Директор Пушкинского музея также сообщила, что в рамках перекрестного года в Москве пройдет множество культурных событий, связанных с Японией: это и гастроли театра Кабуки, и выставки современного искусства, и другие мероприятия.

"Все это вместе должно стать апофеозом нашего движения друг к другу", — подчеркнула Марина Лошак.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина представит в Японии выставку французской пейзажной живописи XVII-XIX веков. Из 65 произведений 50 будут впервые показаны в Японии. Среди произведений, которые впервые увидит японский зритель, — знаменитый "Завтрак на траве" Клода Моне.

Выставка откроется в Токийском музее изобразительных искусств в апреле 2018 года и завершится в Осаке в октябре того же года. Темой выставки станет пейзажная французская живопись, представленная в разных исторических эпохах и школах.