Пушкинский музей готов представить в Японии новую выставку через три года

ТОКИО, 5 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина через три года сможет представить в Японии новую выставку, сообщила РИА Новости директор музея Марина Лошак.
Директор Пушкинского музея также сообщила, что в рамках перекрестного года в Москве пройдет множество культурных событий, связанных с Японией: это и гастроли театра Кабуки, и выставки современного искусства, и другие мероприятия.
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина представит в Японии выставку французской пейзажной живописи XVII-XIX веков. Из 65 произведений 50 будут впервые показаны в Японии. Среди произведений, которые впервые увидит японский зритель, — знаменитый "Завтрак на траве" Клода Моне.
Выставка откроется в Токийском музее изобразительных искусств в апреле 2018 года и завершится в Осаке в октябре того же года. Темой выставки станет пейзажная французская живопись, представленная в разных исторических эпохах и школах.