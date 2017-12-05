Тарантино и Абрамс обсуждают идею новой части "Стартрека", сообщили СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американские режиссеры Квентин Тарантино и Джей Джей Абрамс обсуждают идею съемок новой части научно-фантастической франшизы "Стартрек", сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, недавно Тарантино поделился с Абрамсом своим видением по поводу того, как может выглядеть новая часть знаменитой киносаги. Режиссеры планируют встретиться с группой сценаристов и обсудить возможное создание фильма на студии Paramount. Издание отмечает, что Тарантино может стать режиссером проекта.

Ранее киностудия Paramount Pictures анонсировала четвертую часть франшизы и заявила, что роль отца капитана Кирка в нем исполнит австралийский актер Крис Хемсворт. О том, кто может стать режиссером фильма, не сообщалось.

В 2009 году Джей Джей Абрамс перезапустил франшизу "Стартрек", став режиссером и продюсером двух частей — "Звездного пути" (2009) и "Стартрек: Возмездие" (2013). Последняя часть киносаги — "Стартрек: Бесконечность" — вышла на экраны в июле прошлого года. Режиссерское кресло Джей Джей Абрамс уступил Джастину Ли, снявшему четыре части "Форсажа". Роли в картине исполнили уже знакомые зрителям по предыдущей части Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, а также Антон Ельчин, погибший в июне 2016 года в США в возрасте 27 лет. Абрамс выступил продюсером картины.