Пушкинский музей впервые покажет в Японии 50 полотен французской живописи

ТОКИО, 5 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина представит в Японии 65 произведений французской пейзажной живописи, 50 из них будут показаны в Японии впервые, об этом на пресс-конференции в Токио сообщила директор музея Марина Лошак.

"В этот раз мы представляем японской публике путешествие по пейзажам. Все произведения отличаются исключительно высоким качеством. Будет представлена вся панорама с XVII до конца XIX века, связанная с этим жанром. Японскому зрителю будет представлено 65 произведений не просто высокого качества, но ставших эталонными в своем жанре. Из 65 произведений 50 будут показаны в Японии впервые", — сказала Марина Лошак.

Среди произведений, которые впервые увидит японский зритель, — знаменитый "Завтрак на траве" Клода Моне.

Выставка откроется в Токийском музее изобразительных искусств в апреле 2018 года и завершится в Осаке осенью того же года. Темой выставки станет пейзажная французская живопись разных исторических эпох и школ.