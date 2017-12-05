Альма-матер Хворостовского планирует присвоить вузу имя певца

КРАСНОЯРСК, 5 дек. — РИА Новости. Красноярский государственный институт искусств, где учился народный артист России Дмитрий Хворостовский, выслал письма врио губернатора Красноярского края и родственникам певца с ходатайством о присвоении вузу имени артиста, сообщила РИА Новости представитель вуза Александры Крылывец.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином этого города и Красноярского края. Свой прощальный концерт Хворостовский дал в Красноярске в июне.

В конце ноября врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что рассматриваются разные варианты увековечивания Хворостовского в Красноярске. И речь идет, в частности, о присвоении его имени институту искусств, который он заканчивал, театру оперы и балета, в котором он начинал свою профессиональную карьеру или Большому концертному залу. В институте искусств позже приняли решение ходатайствовать о присвоении вузу имени Хворостовского.

"Письма с ходатайством о переименовании вуза отправлены на имя временно исполняющего обязанности губернатора региона, а также родственникам – родителям и вдове артиста. Ответ пока не получен", — сказал Крылывец.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.