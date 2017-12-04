Названы лучшие сериалы года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг лучших телесериалов 2017 года. Список опубликован на портале Vulture.

Лидером рейтинга стал "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча. Третий сезон вышел на телеэкраны в мае этого года после перерыва практически в 26 лет. В него вошли 18 серий, полностью отснятых самим Линчем. Создатели представили сюрреалистичное продолжение истории о загадочном исчезновении и убийстве школьницы Лоры Палмер в вымышленном городке Твин Пикс.

Вторую строчку рейтинга занял третий сезон драматического сериала "Оставленные", повествующий о жителях пригородной общины города Мейплтон, откуда внезапно исчезло более ста миллионов человек. ТВ-шоу снято по одноименной книге Тома Перротты.

Замыкает тройку лидеров американский сериал "Все к лучшему". Созданная Памелой Адлон трагикомедия рассказывает о жизни матери-одиночки Сэм, которая пытается справиться с воспитанием троих детей.

Четвертым стал "Отжиг" — музыкальное шоу про жизнь подростков в конце 70-х. Пятую строчку занимает четвертый сезон мультипликационного проекта "Конь БоДжек", повествующий о приключениях антропоморфной лошади, которая некогда была звездой шоу-бизнеса.

В рейтинг лучших сериалов также вошли "Двойка", "Молодой Папа" с Джудом Лоу, пятый сезон мультсериала "Самурай Джек", обладатель Золотого глобуса прошлого года сериал "Чокнутая бывшая" и ситком "Шоу Кармайкла"

Как отмечают эксперты издания, составленный список отражает все многообразие стилей, структур, тем и мировоззрений индустрии телесериалов.